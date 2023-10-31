爭三會提名須說服愛國及稱職　李家超：未能參選者應「優化」自己

區議會提名期結束，行政長官李家超說地區直選每區平均接近4名參選人爭2個席位，地區委員會界別選舉亦沒有自動當選，認為今次選舉激烈競爭。被問到不少非建制派未獲足夠「三會」成員提名票參選，是否反映門檻是否過高或檢討選制有否過嚴，李家超表示完善選制目的是為了「從中選優」，標準定得高就是為了選取適合的區議員，未能成功參選者應該努力「優化」自己，令人信服他可以稱職服務社區，又說尊重提名人決定是「基本態度」。



李家超稱選舉有激烈競爭 參選人背景多元多樣

區議會選舉提名期結束，選舉事務處累計接獲400份提名表格，當中一人退選，即共399人參選。李家超表示地方選區選舉每區平均接近4名參選人爭2個席位，228名參選地區委員會界別，稱按人數來看各區直選及地區委員會界別選舉有激烈競爭，不會有自然當選的可能，提名制度下想參選都要努力爭提名，反映出新制度有「從中選優」的作用，「三會」成員有責任判斷想參選者是否真正愛國愛港，確保區議員真心真意稱職。

李家超又說參選人背景多元多樣，有年輕人，專業人士、少數族裔，反映完善後制度普及性、多元性，符合市民利益，由不同背景界別專業人士組成新區議會，更立體多角度聽意見提名期結束，他指政府與選管會的工作繁重，包括資審會14天內確認資格、11月8日抽籤候選人號碼、11月13日候選人簡介會，11月底有選舉論壇。他指政府大力展開宣傳推廣區選，讓市民明白功能及必要性，今日（31日）下午三點舉行研討會，主題為「完善地區治理，共創美好社區」，會邀請地區領袖等，有直播讓市民明白區議會，並呼籲市民踴躍投票。

李家超：尊重提名人的決定屬「基本態度」

對於部分小政黨沒有足夠提名。李家超指新選制要確保對所有人公平，原則和規矩是要公開、公平，參選人需要愛國愛港、擁護基本法和效忠特區，亦需要獲得提名票。他指三會成員負責提名，要確保候選人確保上述原則，參選人亦要說服提名人有能力勝任區議員，不論甚麼政黨背景都一樣，又指參選人應尊重提名人的決定，形容屬「非常基本的概念、原則和態度」。

非建制派無足夠三會提名參選 李家超籲「優化」自己

被問到今次不少非建制派，或小型建制派政黨，都未能取得足夠三會成員提名票入閘，是否反映選制門檻過高，是否同意行會成員湯家驊稱要檢討制度是否過嚴？李家超表示完善制度的目的就是為了「從中選優」，標準定得高就是為了選取適合的區議員，要說服人你可以良好地為地區服務，參選人在過程中未能成功，就應該繼續優化自己，令人信服他可以優異稱職服務社區。