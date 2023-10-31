區議會選舉｜譚惠珠強調行政主導　譚耀宗：堅決拒絕不合適者

港府今日（31日）舉行「完善地區治理 共創美好社區」研討會，多名講者均表示，區議會亦要由行政主導，區議會要提出建設性建議。



黃玉山強調區議會是非政權性組織、諮詢性架構。（盧翊銘攝）

黃玉山：還原區議會非政權性組織、諮詢性架構

基本法委員會副主任黃玉山表示，香港回歸前的區議會仍是非政權性的組織，一般只議論有關環境文娛等事務，直至2012年區議會全面取消委任制度，才令區議會日漸成為政治角力的場所。他稱，經歷2014佔中和2019年黑暴後，區議會成為高度政治化的純粹組織。他認為區議員的角色應是政府的助手，但反中亂港的區議員處處針對政府官員甚至拒絕和政府官員溝通。

他續指根據《基本法》第97條，區議會只是服務性諮詢性架構，而且非政權性的組織，所以新選制下除落實「愛國者治港」原則，可以說是還原區議會非政權性組織、諮詢性架構，希望新區議會協助政府施政、利便官民溝通和促進社會和諧，凝聚社會向心力。

譚惠珠強調香港政權必須要在愛國者手中。（ 盧翊銘攝）

譚惠珠：不能搬西方一套以評核是否民主

香港基本法委員會前副主任譚惠珠表示，重塑區議會是對基層政治體系撥亂反正的舉措。她指，完善地區治理和共創社區時，要了解為何中央容許香港「一國兩制」，她解釋這是為了維護國家穩定和領土完整，政治體制方面，香港不能搬用西方一套以評核是否民主，必須要建立屬於自己的一套，如要由香港法律體制、實際情況出發。她表示，要有行政主導的政府，區議會議員提出建設性建議。她指，區議會除有民意代表外，亦有預留位置予資本主義代表、專業人士的位置，才可反到「一國兩制」的體驗，政府才可了解到施政的進度。

她認為，區議員背景要多元，有助反映市民意見，完塑後的區議會相信將有效解決地區「老大難」的問題，築好愛國者在基層的網絡。

譚耀宗強調會堅決將不合適的人拒之門外。（盧翊銘攝）

譚耀宗稱區議員要加強分析能力

香港再出發大聯盟秘書長譚耀宗表示，為確保香港在「一國兩制」下實踐優質民主，區議會要回歸政治制度上的設計。他稱2019年區議會被扭曲，成為港府施政絆腳石，故區議會必須重塑完善制度，「但當然我哋發現有啲地方可以完善，我哋都會做嘅」，強調會堅決將不合適的人拒之門外，增進市民福祉、推動社會發展，讓區議會回到諮詢的原定位。

他寄語，區議員要加強自身分析能力，向政府提供建議方案，認為未來要以「區議會有幾多建議被採納」來衡量區議員的能力。其次，他認為區議會應成為政府的好拍檔，由民政專員擔任主席，正正是行政主導的延伸，相信有助集中力量辦大事。最後，他認為區議員應擔任與政府溝通的橋梁，不可像以往般民粹。

譚耀宗說區議會改革後，會嚴格甄別參選人，堅決把不合適的人選拒於問外，讓區議會深入反映社區民意，提升地區治理效能，讓其回歸《基本法》所指的諮詢功能，提供可行的解決辦法，就地區事務提供建議。

劉兆佳認為是次區議會選舉讓各界了解「愛國者」的界線。（盧翊銘攝）

劉兆佳：讓各界了解「愛國者」的界線

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，自政府提出新選制方案後被西方國家及傳媒批評，指香港民主倒退。他認為這基於區議會以往給西方國家，甚至本地市民的印象是獨立於港府的政權組織，認為以往的區議會工作才是常態，有不少人認為改變常態即是民主倒退，預料未來都要加強解釋。

劉兆佳表示，「愛國者治港」隨時間推移而愈漸清晰，認為是次區議會選舉讓各界了解「愛國者」的界線，杜絕部份人誤以為不用改變立場即可參政的想法，否則只會失去所有參政機會，改變政治生態，預料「愛國者」的陣謍會擴大及變得多元。

他續指，區議會是行政機關的輔助機構，認為是次改革有利區議會回歸到制度設計的初衷，告別成為政治平台、黨派鬥爭的平台。他指，中央對民主發展的主張是有利國家與港人的利益，期望區議會未來可為民造福，令大眾感到是次完善選制是應有的。

陳國基重申不能單靠投票率來決定制度是否成功

提到有政黨表示難爭取「三會」提名，質疑新選制或造成不公，政務司司長陳國基表示，2019年的區議員背景單一，均是以直選產生，故重塑區議會後決定新增地區委員會界別和委任界別，令到區議會更多元化，同時確保議員是有心服務市民。至於難接觸「三會」成員方面，陳國基表示民政事務處有渠道協助政黨及非政黨人士接觸及聯絡「三會」成員。

西方傳媒攻擊香港區議會新選制如同民主倒退，陳國基表示，相信2019年區議會的亂象不可稱為民主進步，認為以現時的機制，長遠來看必定是民主進步的制度。他又指，維護國家安全是香港最要的一環，選舉中亦要維持這一點，因為區議員與市民有直接連繫，區議員故必須是愛國者。

提到非建制派政黨未能入閘，預料競爭相對較細，難吸引市民投票，政府會如何看區議會的投票率，陳國基重申不能單靠投票率來決定制度是否成功，指2019年區議會有逾70%投票率，但相信市民都認為當時的不是好的制度，希望市民可按參選人的政綱而投票。

曾國衞相信各黨派都會各顯神通

提到區議會論壇欠陣營對決的火藥味，政制及內地事務局局長曾國衞指以往的火藥味都是以攻擊、虛假方式騙取議席，認為新選制除完善選舉制度外，更完善了選舉文化，相信各黨派都會各顯神通、展示愛國情懷，相信在競選活動上都會有不少看點。

至於「區選夜繽紛」成效方面，曾國衞表示要貼近李家超貼地、講究成效的作風，故當局想了不同的新方法吸引市民了解重塑區議會的好處，相信未來都會持新政府作風，更接地氣地向市民解說。

陳國基在會後被問到新選制後是否為實現清一色，他指區議會選舉是均衡參與，參選人要愛國者治港。陳國基表示，國家主席習近平指示香港要做好國家安全的任務，重塑區議會方面亦要注意重視國家安全，因此要由愛國者治港，並在此前提下發展民生經濟。他又說不可能讓不愛國者治港，邏輯上亦不正確。

隨着提名期完結，陳國基說選舉踏入白熱化階段，至少有三大環節值得大家關注。一是由他擔任主席的區議會資格審查委員會，會盡快完成資格審查工作，會適時公布。第二會帶領委員會做好嚴格把關工作。第三參選人要做好競選工作。另外他亦呼籲市民踴躍投票，讓新一屆區議員順利就任。

陳國基表示，會盡快完成資格審查。（李宇婷攝）

譚耀宗：要尊重成員的選擇 努力下次咪有機會

提名期完結，不單民主派政黨未能「入閘」參選，部份建制派政團參選人也末能獲足夠提名報名參選，當中實政圓桌召集人田北辰揚言將向政府提出修例，要求包括限制至少一半三會委員不能有政治聯繫。譚耀宗指提名也好，選舉也好，總之都會有人不成功，提名權在三會委員手上，成員對社區很有認識，對地區工作都很熟悉，他們有自己的分析，認為要尊重委員的選擇。

被問到未能入閘的民主派，是否代表他們不是愛國者，港區全國人大代表團副團長吳秋北指，「愛國者治港」是清楚、基本的原則，取不到提名有很多因素包括過往言行所作所為往績得不到三會委員的信任和認可，但不能一概而論他們不是愛國愛港。譚耀宗補充指，今次爭取不到提名的參選人要繼續努力，就未來數年的表現言行，讓提名者增加和恢復對他的信任，「下次咪可能有機會，唔係話一次唔成功，永遠無機會」。

譚耀宗稱三會委員有自己的分析，認為要尊重委員的選擇。（李宇婷攝）

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