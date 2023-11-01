中大改組｜立會料下午通過改革草案　校評會校董：過程「不光彩」

立法會下午將恢復二讀由三名校董議員提出的《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》以落實中大校董會改組，預料草案將順利獲三讀通過。校友評議會選任校董林偉雄表示，今次改組並非校方主導，未取得校董會的共識，認為過程對大學而言是「不光彩」。



立法會預計今日下午會通過涉中文大學校董會改組草案。(資料圖片/夏嘉朗攝)

林偉雄指，議員無視校方管理層的建議，未有重新檢視議員校董人數，堅持維持3席，不肯讓步，是向校方「摑了一大把」，令人心傷。

他又預料，當草案通過後，相信按新方案重組校董會需時，過渡期間只有10多名校董，擔心影響大學決策。

由自由黨黨魁張宇人、工聯會鄧家彪和民建聯劉國勳提出的私人草案，校董會人數由55人減至34人，即校董會成員削逾三分一，並由原本校內、校外成員各佔約一半，改為校外佔逾三分之二的 23人、校內成員 11人，比例約為2:1。

至於校外成員 23 席中，校友評議會校董由原有三席減至一席；連同新規定由行政長官委任的主席、副主席和司庫，行政長官委任的成員由六人增加到九人，議員校董維持三名，較校方2016年檢討方案提出的2席多。校董會選任校董由六人減至四人，並新增其中一人必須為中大畢業生要求。

草案同時修訂委任校長及常務副校長的門檻，提高至須經校董會四分之三成員支持方可聘任。