中大風波｜金耀基：干預段崇智任命會成醜聞　國安法下法治無死

中文大學近月因立法會審議改組校箽會條例引伸至針對校長段崇智風波，在2002至04年出任中大校長的金耀基認為校箽會條例可以修改，但強調「非常贊成院校自主」，不是立法會議員不可參與，而是不應政府教院校怎做。他指在後《港區國安法》時期，香港已基本上穩定，維持「自由有秩序地方」，如果政治干預大學校長任命，會成「世界性scandal（醜聞）」。



金耀基也提到2019年反修例風波，形容事後香港的民主運動已成過去式；《港區國安法》的出現是「不幸」，但如無國安法可能「更加不堪」，並指香港雖無民主、但法治「無死」。



指實施國安法後香港已穩定 想維持「自由有秩序地方」

金耀基日前與傳媒茶聚時被問及中大風波，他說對現任校長段崇智並非稔熟，但對段持正面看法；他認為個別人士對段在2019年反修例風波的表現「有啲唔舒服」，要段負責，但已是過去的事，假如他是官員，絕不會干預大學運作。

金耀基認為自《港區國安法》實施後，香港已基本上穩定，北京政府也不想改變香港作為「自由有秩序地方」。在後《國安法》時期，更加不應狙擊中大，政治干預段崇智去留，恐會成「世界性scandal（醜聞）」。

對於改組中大校董會，他並不反對，重點在於維持院校自主，政府不指點院校怎做，非抗拒議員參與校政。有指校董主席查逸超曾埋怨「被架空」，他認為若是事實，是很嚴重；但若非事實，主席太無水準。