中大改組｜立法會76票贊成三讀通過　張欣宇、狄志遠、劉業強棄權

立法會今日（1日）三讀通過《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》，草案由三名中大校董議員提出，改組中大校董會，減少校董人數，提高聘請校長門檻。草案記名表決，主席梁君彥按慣例不投票，有76名議員贊成、張欣宇、狄志遠、劉業強3名議員棄權。



劉國勳稱心痛中大變暴大、校長變段狗

立法會三讀通過中大校董會改組的草案，草案由身兼中大校董的張宇人、鄧家彪及劉國勳提出。劉國勳表示向來以中大為豪，「但近年中大被叫暴大、校長被人叫段狗，連校徽都鳳凰變山雞，我作為校友覺得真係好傷心」。一同提出私人草案的立法會議員張宇人表示，不會批評中大校長段崇智在處理改組的態度，但希望他反思「是否要與立法會對著幹」

劉業強對中大改組的草案投棄權票。（文睿攝）

狄志遠、張欣宇、劉業強投棄權票

張欣宇、狄志遠、劉業強3名議員對草案投棄權票，劉業強被問到為何投棄票時表示：「可唔可以唔答你」，記者追問是否投錯票，劉業強則指：「遲啲答你 。」作為法案委員會主席、經民聯立法會議員梁美芬表示，黨內無特別提到投票意向，「從來無講過一句，好似有共識咁，冇預先傾。（劉業強是否投錯票？）你哋問佢，我都唔知，佢從來都冇同我講過」。

張欣宇擔心改革破壞大學的共識常規。（文睿攝）

張欣宇稱校董會未有共識：係咪有權就要去曬？

張欣宇為何投棄權票時表示，對於校董會組成人數多與少無太大意見，但對於立法會處理分歧的方式及作風不太認同，直言不理解為何委員會未有應意見召開公聽會：「開公聽會係立法會嘅責任㗎嘛」，指校董會內未有共識時，反問「雖然夠票通過，但係咪有權就要去曬？」

新思維立法會議員狄志遠擔心改革破壞大學的共識常規。（林靄怡攝）

狄志遠擔心改革破壞大學的共識常規

新思維立法會議員狄志遠認為，共識一向是大學處理事務的常規，修例的原意是推動中大持續發展，但倘改革破壞了大學的共識常規則令人擔心，亦令人不服及不信任，相信亦會為大學帶來長遠隱憂，在未來的合作帶來分歧及不信任。他關注到今次改組未得到校董、校友及師生的共識，因此會投棄權票亦要求在三讀記名投票。

草案建議減校內校董人數 提高聘任校長門檻

草案建議中大校董會規模及組成改變，校董會人數由55人減至34人，即校董會成員削逾三分一，並由原本校內、校外成員各佔約一半，改為校外佔逾三分之二的 23人、校內成員 11人，比例約為2:1。

至於校外成員 23 席中，校友評議會校董由原有三席減至一席；連同新規定由行政長官委任的主席、副主席和司庫，行政長官委任的成員由六人增加到九人，議員校董維持三名。校董會選任校董由六人減至四人，新增其中一人必須為中大畢業生要求。

草案同時修訂委任校長及常務副校長的門檻，提高至須經校董會四分之三成員支持方可聘任。

▼10月31日 中大現任校董會舉行會議▼



中大55人校董會10月31日開會，一眾校董打上中大領呔或領巾合照留念。（劉國勳Facebook）

而中大校董會昨日（31日）也舉行了相信是改組草案通過前最後一次會議，55名現任校董繫上中大校呔或領巾合照留念。

▼6月28日 3校董議員提出的草案正式提交立法會▼



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中大改組草案由三名議員校董提出 一度引爭議

《2023香港中文大學（修訂）條例草案》為三名中大校董議員自由黨黨魁張宇人、工聯會鄧家彪和民建聯劉國勳提出。

但有關的草案一度引發爭議，更曾有逾千名校友參與網上聯署，反對3名議員的校董方案，聯署人士包括嶺大校長鄭國漢、大灣區航空行政總裁許漢忠，不過二人後來「轉軚」去信立法會中大修訂條例草案委員會主席梁美芬，分別稱對中大改組「有新的看法，沒有掌握足夠的事實及證據，不宜表態」，以及「聯署近乎騎劫強姦⺠意」。

7月28日，立法會《2023年香港中文大學(修訂)條例草案》委員會最後一次會議，段崇智因病缺席。（資料圖片/梁鵬威攝）

中大校長段崇智早前缺席法案委員會

立法會審議中大改組條例草案的法案委員會曾舉行三次會議，但中大校長段崇智均缺席。在最後一次、即第三次的法案委員會會議前，有法案委員會成員更「事先張揚」對段崇智未有出席會議感不滿，部分委員正研究動用「尚方寶劍」特權法調查中大的管治問題，試圖迫使段出席法案委員會，就中大的管治問題接受議員質詢，但段崇智以健康理由請病假，最終未有出席任何一次的法案委員會會議。

最終，由於改革草案有望順利通過，議員也放棄引用特權法進行調查。