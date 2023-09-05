岑子杰案｜裁決確定同性伴侶應受尊重　民事結合是其一可替代方法

前民陣召集人岑子杰就他與同性伴侶的海外締結不被承認，經5年的法律訴訟，今（5日）終獲部份勝訴，終院認為港府未有提供替代途徑承認同性伴侶的身份並不理想，且屬違憲。婚姻平權組織認為這次終院的裁決屬重要的勝利，並確定同性伴侶亦應受到尊重和保障。至於終院提出的替代方法，有研究同性平權的學者認為，民事結合是一個可行的方法。



左至右：同性伴侶周英燫Travas、婚姻平權協會共同發起人邱銘諾、婚姻平權協會活動經理梁苡珊、中文大學副教授孫耀東、大律師馬亞山。(盧翊銘攝)

同性伴侶稱裁決後可考慮長留香港

婚姻平權協會活動經理梁苡珊形容，裁決對整體社會而言，是一個重要的勝利，明確指出香港法律必須尊重和保障同性伴侶。

同性伴侶周英燫Travas則指對裁決感高興，形容是喜出望外。他透露他與其伴侶一起已7年，並計劃在外地結婚，地點尚未決定。是次裁決令他考慮長遠可留在香港。他又稱作為土生土長的香港人，希望生老病死這些重要時刻都能在香港渡過。

身後事應由最近伴侶決定

周又指出，樂見一些實際措施，舉例指若有同性伴侶去世，其身後事亦應是交由其最親近的伴侶決定。他強調，不論同性或異性伴侶，將心比己，若此等問題在任何人身上發生，亦應交由伴侶處理。

對未承認同性婚姻感失望

中大性小眾研究計劃創辦總監孫耀東形容，裁決是同志平權的重要一步，但對法院未有承認同性婚姻感失望。孫亦指，是次裁定要求政府制訂替代框架，亦屬重要。而過往研究顯示，若同性伴侶欠法律承認，會遇到很多問題，如以往司法覆核案，涉及伴侶共同報稅等。

中文大學副教授孫耀東指出，根據其研究，同性伴侶受到不同待遇的範疇約有100個。(盧翊銘攝)

有約100個範野同性伴侶受不同對待

孫又引述研究，指約有100個法律範疇，同性伴侶受到不同的對待。孫亦指，是次裁決不單涉及同志伴侶的福址，亦影響香港吸引人才，並解釋越來越多國家承認同性伴侶的權利，香港是否承認同性伴侶的權利，亦是外地員工是否來港工作的考慮。

民事結合是其中一個可替代方法

被問及替代框架的問題，孫耀東指其中一個替代方法為民事結合，並以英國為例， 相關法例列明，民事結合不應獲不同差別的對待。

大律師馬亞山希望政府在同性伴侶平權上會採用更積極的態度。(盧翊銘攝)

望政府能採取更主動態度

大律師馬亞山指，終院裁決中強政府有責任保障同志伴侶。而最近有多宗涉及同志平權的案件，政府一方均敗訴，大律師望政府再考慮他們的立場，並採取更主動的態度。馬亞山繼指，政府現時獲兩年時間提出方案，而政府和岑子杰均可進一步就此呈交書面陳詞，同時政府可參考外國的情況。