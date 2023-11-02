2元乘車優惠｜葉劉淑儀澄清絕對沒有提出取消優惠　呼籲別聽謠言

2元乘車優惠開支及違規使用問題一直引起社會討論，行會召集人、新民黨主席葉劉淑儀指在為候選人站台打氣期間，有不少市民、特別是長者上前問她：「為甚麼你要取消長者2元乘車優惠？」她今日（2日）在社交平台上澄清指，自己及新民黨絕對沒有向政府提出取消長者2元乘車優惠，呼籲選民不要聽這些捏造的謠言。



葉劉淑儀澄清絕對沒有提出取消優惠。(葉劉淑儀FB)

葉劉淑儀指，上屆行政長官在2020年1月14日推出十大惠民措施，把乘車優惠下降至60歲，新民黨對此有點擔心。她說第一不認為60歲是長者，現時政府仍然有公共交通津貼計劃，任何​​年齡人士​​都可以享用；第二，將年齡降到60歲的話，會令到政府在這方面的開支增加一倍，未來也會更加大幅度增加。

她續指作為一個負責任的立法會議員，當然有理由問政府這些財政開支如何處理，但完全不等於新民黨向政府要求取消長者2元的乘車優惠；而自己亦不相信政府會取消，因此希望各位選民，不要聽這些捏造的謠言，對新民黨產生誤會。

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葉劉淑儀在今年3月接受《明報》專訪時，表示政府在交通津貼的開支上升得很快，兩元乘車優優開支已經達到70多億元，「好快就100億元」，稱官員非常擔心。她在專訪中表示，認為要「全盤檢視」整個交通津貼的安排。

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