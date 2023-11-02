拆局｜新民黨葉劉淑儀遭人連番狙擊　涉及甚麼人？

新民黨主席、行政會議召集人葉劉淑儀，連續兩日拍片澄清立場，當中包括澄清沒有贊成同性婚姻合法化，以及沒有提出取消2蚊搭車優惠，做法罕見。



《香港01》發現，在葉劉淑儀、新民黨Facebook專頁，以及部份政治取態明確的專頁，不時有人留言以上述兩項事件批評葉劉淑儀。究竟批評者是甚麼人？他們為何如此長時間、大力以這兩項議題批評葉劉？《香港01》整理了部份留言者的公開資料，讀者或可從中看出端倪。



網上長時間有人留言批評

《香港01》翻查葉劉淑儀官方Facebook專頁的留言，發現幾乎每一個帖都有人批評、聲稱葉劉要取消長者兩元乘車優惠和支持同性戀合法化，而且持續了一段長時間。例如3月27日致函創新科技及工業局局長孫東，跟進Google國歌搜尋結果，有人留言批評「希望你唔好與民為敵」，指葉劉淑儀要取消長者2元乘車優惠。查看該人的讚好、與政治有關的專頁，發現她讚好了「23同盟」。

再查看「23同盟」的專頁內容，可看到該專頁支持香港政研會主席鄧德成參選，亦有分享束健銘的直播，而鄧德成則得到立法會議員何君堯的支持參選區議會。而昨日（11月1日）反對舉辦同樂運動會記者會，束健銘即為反同樂日組群副群主，而何君堯亦有出席記者會。

長文留言網民稱 曾致函駱惠寧反對舉辦同樂會

記者繼續抽查葉劉淑儀Facebook帖文下面的留言，在10月8日有關立法會討論大學活動和品德的影片下面，有人長文留言稱不應該支持同性婚姻，並貼出「葉劉支持為同性伴侶訂替代框架」的新聞，問葉劉淑儀是否雙重標準。

翻查該網民的Facebook，發現她轉貼「葉劉淑儀稱沒贊成同性婚姻合法」的新聞，稱「手足葉劉淑儀」是「政棍」，又稱2021年開始已經寄信給前中聯辦主任駱惠寧和前特首林鄭月娥，表達反對同樂運動會在香港舉辦。

再翻查該網民讚好的有明顯政治傾向的專頁，包括了23同盟、今日正言。

到了10月24日葉劉轉貼新民黨有關黃守東報名參選區議會的帖文，下面有人留言，問她是否真的會擔任同樂會的主禮嘉賓，又稱葉劉立場飄忽。該留言得到15個讚。翻查留言網民的資料，只有27個朋友，亦同樣贊好了23同盟，此外也讚好了「我撐何君堯議員撥亂反正（何君堯粉絲團）」。翻查為這個留言給讚的15人，發現有1人讚好23同盟，1人讚好香港政研會，1人讚好「我撐何君堯議員撥亂反正（何君堯粉絲團）」。

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孔永業被人指「死gay佬」 貼文者僅讚好8個人及專頁

除了葉劉淑儀個人專頁，新民黨區議會參選人亦受到攻擊。今日有人在非公開群組「上水人大聯盟」貼文，稱北區紅花嶺參選人孔永業係「死gay佬」，「同孽瘤都係同一個党（黨），支持gay games」。

《香港01》查看該網民的資料，發現貼了不少少女相片，但該網民追蹤的人或專頁就只有8個，當中有5個與政治相關，即工聯會新界北地區服務處、工聯會會長吳秋北、理事長黃國，以及工聯會北區紅花嶺參選人曾勁聰，再加上太平之友。再看太平之友專頁，都是分享工聯會曾勁聰的活動。

而這名有多張年輕女子相片的網民帳戶，除了HKTVmall、麥當勞和澳門通之外，並沒有讚好其他任何消費、美容服裝、偶像娛樂、玩樂旅遊和新聞專頁。

對於該網民的貼文，孔永業亦發出澄清，指不認同「死gay佬」一詞，一來未死，二來他說自己是異性戀者，支持建立一個沒有歧視的和諧社會，並不希望大家人身攻擊任何性取向人士。

無法證明與其他政治人物有關

一系列狙擊新民黨和葉劉淑儀的帖文和留言，發言者並非全部同一背景。雖然無法證明直接與其他政治人物有關，但頗能反映部份特定政治取向的市民取態。

至於為何相關人士會有上述兩項訊息的印象，有消息人士向《香港01》稱，社區上有人口耳相傳，特別是向長者表達「葉劉支持取消2蚊搭車優惠」的不實訊息，惟未能提供相關影片證據。

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