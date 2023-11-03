同樂運動會｜拒評是否違法　民建聯：憂慮與無奈　發捍衞家庭宣言

今日（3日）開始在本港舉行的同樂運動會，引發爭議。民建聯今日中午在政府總部外表明立場，並宣讀「捍衛家庭傳統核心價值宣言」。副主席兼立法會議員周浩鼎指，同樂運動會具爭議性，衍生家長、辦學團體焦慮，憂慮動搖社會一男一女婚姻制度的看法。



不過，他拒絕評論身兼行會召集人的立法會同僚葉劉淑儀擬出席活動，及另一議員何君堯質疑同樂運動會涉違法的言論。



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民建聯副主席周浩鼎稱，今日主要為表達憂慮與無奈，他反覆重申尊重不同性傾向，但憂慮同樂運動會或動搖家庭核心價值，認為是具有爭議性。

憂慮教科書出現「兩個爸爸、兩個媽媽」

周浩鼎指，香港實行一夫一妻婚姻制度，是本港家庭組成結構並受法律認可，惟同性戀的司法覆核不斷充斥，有機會改變社會價值。他表示尊重不同性傾向及消除歧視，但堅決反對同性婚姻合法法，要為下一代守護好家庭倫理觀，又指同樂運動會具爭議性，衍生家長、辦學團體焦慮。

民建聯屯門西區議會候選人鍾健峰指，戀愛自由是個人選擇，但不應該將價值觀強推社會，要加強一夫一妻價值的培養。民建聯中區區議會候選人施永泰反問，以後教科書如何教導，是否「兩個爸爸、兩個媽媽」，家長擔憂小朋友對同性戀有甚麼看法，希望站出來捍衛傳統家庭價值觀及道德價值。

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尊重葉太出席同樂運動會 拒評是否違國安法

至於行會召集人、新民黨立法會議員葉劉淑儀會出席同樂運動會任主禮嘉賓；立法會議員何君堯日前協助「一群香港市民」舉行記者會，本身是律師的何君堯質疑同運會主辦單位與「境外勢力」有強烈聯繫，涉違憲和《香港國安法》，形容活動違法應被禁止；同場的市民更認為葉劉若堅持出席，應辭去行會召集人職務。而葉劉則回應稱她只是支持社會要多元和包容，特首和政府也沒有阻止她出席活動。

周浩鼎拒回應以上的爭議，強調今日只為表達民建聯的立場，知道行會召集人葉劉淑儀會出席同樂運動會活動，他尊重葉太的選擇。同是律師的他亦不肯回應何君堯的言論。

及後，有反同性戀人士前來，促議員聽取意見，周浩鼎稱「聽到」後便離去。