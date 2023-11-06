彩虹邨重建｜何永賢研清拆逾2萬單位　重建後提供逾3.2萬住宅單位

消息指，房委會擬於年底公布重建彩虹邨。房屋局局長何永賢出席立法會房屋事務委員會時表示，房委會正規劃重建計劃清拆1.7萬個住宅單位及4,800個工廠大廈單位，預計重建後可提供約逾3.2萬個住宅單位。



會上不少議員亦關注「家有初生優先選樓計劃」，民建聯立法會議員李慧琼認為，不能單靠縮短公屋輪候時間及增加公屋供應來解決青年不願結婚、生育的情況，促請政府增加居屋供應及設居屋輪候冊，「問心啊而家居屋未真正同收入掛鉤」。



房屋局正研究十項重建計劃

消息指，房委會擬於年底公布重建彩虹邨，預計將會分期清拆，涉及11座樓宇，共7,400伙單位受影響。 何永賢今日（6日）就新一份施政報告的房屋政策，向立法會房屋事務委員會匯報，她說當局正檢視較老舊的屋邨，計劃推出十個重建計劃，預料共清拆1.7萬個住宅單位及4,800個工廠大廈單位，重建後可提供約32,800個住宅單位，並藉重建後增加邨內休憩及康樂配套。

何永賢說，因為很多舊屋邨有單位回收作編配，所以要很多條屋邨同時重建是艱難，當局會繼續檢視有無合適的屋邨，會適時公布，她明白居民希望較早知道哪條屋邨將會重建而有所準備，但當局要考慮不同因素，不容易提早把將會重建的屋邨排列出來。

鄭泳舜出席立法會房屋事務委員會。（會議直播截圖）

不能草率定下劏房起始租金

另外，《施政報告》提出成立「解決劏房問題」工作小組，何永賢表示目標10個月內提出為劏房居住環境設定最低標準建議，包括樓宇安全、消防及衛生要求，以及居住面積等。民建聯鄭泳舜追問當局會否制訂起始租金以保障劏房局民，何永賢就表示研究過程中發現劏房會因為樓齡、質素、設計等條件出現租金差異，不能草率定下標準以制定起始租金，當局會再作研究。

嬰兒家庭優先選樓惟難抽中 何永賢：每次有新BB都係新機會

選委界議員梁毓偉關注「家有初生優先選樓計劃」，指計劃讓有嬰兒出生的家庭抽籤及優先選樓，直至該名子女年滿三歲為止，不過擔心有家庭直至初生子女滿三歲也未能成功抽籤，詢問局方會有何幫助？何永賢笑稱：「如果都未中嘅，每次有新BB都係有新機會嘅！」

洪雯出席立法會房屋事務委員會。（會議直播截圖）

多名議員關注房屋階梯 洪雯：公屋輪候冊「水份好高」

另外，會上有多名議員關注房屋階梯。自由黨李鎮強擔心，政府興建過多公屋，未來的房屋維修費用增加，導致政府入不敷支，詢問政府會否增加房屋階梯，同時如何達到收支平衡？何永賢表示，當局正善用科技管理「中老年公屋」，期望可節省開支。

選委界洪雯表示，公屋佔全港房屋比例三成，數字冠絕全球，直言公屋是基層福利，不是愈多愈好，形容公屋輪候冊「水份好高」。她列舉數據指，逾40%公屋申請人為非長者一人申請，平均年齡為36歲，當中有4成人為大專或以上學歷，在最新一年的非長者一人申請者中平均年齡更是32歲，「以今日嘅勞工市場嚟睇，我相信佢哋大部分係刻意壓低收入嚟住公屋」，而調查發現有4成輪候公屋的申請者是希望購買資助出售房屋，現時逾兩成公屋住戶、即18萬戶家庭想購買資助出售房屋，詢問政府會否調整建屋比例，何永賢未有正面回答，僅表示會好好平衡供應。

李慧琼出席立法會房屋事務委員會。（會議直播截圖）

李慧琼倡設居屋輪候冊：問心啊而家居屋未真正同收入掛鉤

李慧琼亦關注同樣問題，認為現時的年輕人難憑個人收入購買合理的居住單位，不能單靠公屋應對年青人的住屋、生育、結婚問題，「如果居屋可以同呢班市民嘅收入掛鉤，佢哋唔會擔心自己因為賺唔夠錢而買唔到私人房屋、無啊爸啊媽幫忙就買唔到私人房屋，抽籤又唔知幾時抽到，你而家都係講加分咋嘛，都無話承諾佢三年上樓、五年上樓，咁佢點樣放心去發展、生育呢？」

李慧琼續指，「問心啊，而家居屋都未真正同收入掛鉤，你除返開居屋嗰個呎價，都唔係每一個年輕人買得到，而家年輕人畢業萬幾蚊一個月㗎咋啵，你講緊居屋都唔平㗎啵」，建議政府設居屋輪候冊，同時增加居屋供應量。