斥美政客恫嚇「制裁」香港司法和執法人員　林建岳：商界絕不接受

撰文：文維廣
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全國政協常委林建岳指，美國政客恫嚇「制裁」香港司法和執法人員，粗暴干涉香港事務，肆意干預香港司法機構獨立運作，破壞香港法治，必須予以堅決反對。他又特別指出，司法獨立是香港良好營商環境的有力保障，破壞香港的司法獨立會損害所有企業包括外資的切身利益，這是商界人士絕不能接受的。

林建岳指。（劉凱欣攝）

美國國會參眾兩院跨黨派議員近日拋出所謂「香港制裁法案」，要求美國政府「制裁」49名香港特區法官及官員。

本身同時為香港貿發展局主席的林建岳，以全國政協常委名義發聲明，指法治是香港營商環境的基石，《基本法》保障香港司法獨立，法官審判不受任何干預。而《香港國安法》的實施，迅速扭轉亂局，令社會恢復秩序和穩定，彰顯法治原則，有力地保障營商環境。

他指，某些美國政客公然干涉香港內政，企圖以霸凌的「制裁」手段對香港司法和執法人員進行恫嚇施壓，這是對香港司法獨立的嚴重侵害，也是對國際法及國際關係行為準則的粗暴踐踏，激起了香港各界的強烈憤慨。

林建岳指出，香港的司法制度更得到國際社會的肯定和推崇，為香港營造了有利營商的環境，所有企業都是受益者。美國政客恫嚇「制裁」，損害香港司法獨立，對於在港經營的外資包括美國企業都沒有好處。香港各界應團結一致，支持特區政府和司法機構維護香港法治，切實維護國家安全，保障香港的營商環境。

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