區議會選舉｜設鄰近邊境票站　鄧家彪憂宣傳差、關口人流多礙投票

政府將在上水港鐵站附近的兩所學校設立「鄰近邊境投票站」，方便內地港人預先登記後投票。工聯會立法會議員黃國及鄧家彪表示，樂見政府作出便利內地港人投票安排，不過鄧家彪擔心有選民誤以為不用預約便可到「鄰近邊境投票站」，造成混亂，同時憂慮關口繁忙，人流多阻礙回港投票。



鄧家彪擔心政府因宣傳不當令選民誤以為無須登記即可到該票站投票。（文睿攝）

有意返港投票的內地港人，需要預先在網上系統登記，鄧家彪提醒政府要準確宣傳，否則會造成混亂，擔心政府因宣傳不當令選民誤以為無須登記即可到該票站投票。另外，他指現時每個周末有近30至50萬港人往來深圳，關口十分繁忙，擔心選民在過關時間因人流多而受阻礙，最終去到票站也未能投票，即使選民臨時改變主意回到原票站投票，擔心熱線繁忙，未能及時處理選民需求，最終導致選民「怕麻煩」而不投票。

對於「鄰近邊境投票站」最高登記名額38000個，先到先得形式分配，鄧家彪建議政府參考2021年立法會選舉的投票人數，將限額增加至10萬個，否則難以應付長期居住在內地的港人及周末往返深圳的港人人數。

工聯會理事長黃國稱，設鄰近邊境投票站安排當然好，可以讓更多市民行使投票權，希望登記名額上限有彈性，適當增加名額。他表示今次是「先行咗第一步」，長遠應不斷改善，例如下屆立法會選舉都應考慮設「鄰近邊境投票站」，長遠而言應與內地政府溝通，實施大灣區投票站措施，進一步便利內地港人投票。