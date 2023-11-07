區議會選舉｜設鄰近邊境票站 鄧家彪憂宣傳差、關口人流多礙投票
撰文：文睿 馮子健
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政府將在上水港鐵站附近的兩所學校設立「鄰近邊境投票站」，方便內地港人預先登記後投票。工聯會立法會議員黃國及鄧家彪表示，樂見政府作出便利內地港人投票安排，不過鄧家彪擔心有選民誤以為不用預約便可到「鄰近邊境投票站」，造成混亂，同時憂慮關口繁忙，人流多阻礙回港投票。
有意返港投票的內地港人，需要預先在網上系統登記，鄧家彪提醒政府要準確宣傳，否則會造成混亂，擔心政府因宣傳不當令選民誤以為無須登記即可到該票站投票。另外，他指現時每個周末有近30至50萬港人往來深圳，關口十分繁忙，擔心選民在過關時間因人流多而受阻礙，最終去到票站也未能投票，即使選民臨時改變主意回到原票站投票，擔心熱線繁忙，未能及時處理選民需求，最終導致選民「怕麻煩」而不投票。
對於「鄰近邊境投票站」最高登記名額38000個，先到先得形式分配，鄧家彪建議政府參考2021年立法會選舉的投票人數，將限額增加至10萬個，否則難以應付長期居住在內地的港人及周末往返深圳的港人人數。
工聯會理事長黃國稱，設鄰近邊境投票站安排當然好，可以讓更多市民行使投票權，希望登記名額上限有彈性，適當增加名額。他表示今次是「先行咗第一步」，長遠應不斷改善，例如下屆立法會選舉都應考慮設「鄰近邊境投票站」，長遠而言應與內地政府溝通，實施大灣區投票站措施，進一步便利內地港人投票。