區議會選舉｜機場也設票站？　曾國衞：搭機返嚟唔介意返屋企投票

政制及內地事務局長曾國衞指，增設兩個鄰近邊境的投票站，是因為港府聽到不少內地港人反映期望能回港支持12月10日的區議會選舉，但又期望投票後可盡快回內地所致。至於會否考慮同樣在機場設投票站便利海外港人，他則稱暫時未收到海外港人有相關訴求，又指「搭到飛機返嚟，應該都唔介意返屋企投票」。



鄰近邊境投票站11月20日起開始登記，12月5日截止。曾國衞表示，投票日前五日截止登記，是為了讓選舉事務處有充足時間準備兩個票站，強調已盡量壓縮截止登記與投票日之間的時間。他又指，倘內地港人登記後改變主意決定回到原票站投票，可聯絡選舉事務處作安排。

不過，周末往返深港人流較多，港人辦理入境手續的時間也明顯較長，外界擔心影響內地港人回港投票意欲，質疑鄰近邊境票站是否有足夠誘因吸引內地港人專程回港投票？若因過關時間長以致錯過預約投票時間，是否仍能投票？曾國衞僅表示，區議會選舉對市民福祉有切身影響，當局會一再呼籲及鼓勵市民積極投票。

「鄰近邊境投票站」名額38000個，先到先得形式分配，當局視乎具體登記情況，酌情考慮適度增加名額。有意回港使用「鄰近邊境投票站」投票的內地港人，由11月20日上午9時至12月5日下午6時，可以登上選舉事務處的網上系統登記（www.reo-form.gov.hk/nbps.htm），須選擇指定時段投票（按每小時計算）。選民若行程有變需於登記期內透過網站取消登記，便可於投票日返回原屬投票站投票，若更改行程時登記期已過，可直接聯絡選舉事務處（電話：2891 1001）。

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