區議會選舉｜上水兩中學設鄰近邊境投票站　方便內地港人登記投票

區議會選舉下月10日舉行，政府宣布在上水兩所中學開設兩個「鄰近邊境投票站」，方便內地港人在網上登記後返港投票，名額38000個。政制內地事務局局長曾國衞說，兩所學校和香園圍、羅湖、落馬洲和落馬洲支線都有交通接駁，港人旅客流量接近七成，相信可以便利大部分內地港人投票。



東華三院甲寅年總理中學。（政府新聞處）

各管制站復常繁忙 不再有足夠空間設投票站

前年立法會選舉，香園圍、羅湖和落馬洲支線的3個出入境管制站，設置邊境票站讓選民投票，設有11萬個名額。政府解釋下月區議會選舉都接獲不少社會意見希望設邊境票站，讓選民回港投票後迅速返回内地處理事務，不過疫情已過，各管制站都十分繁忙，沒足夠空間設投票站，故在上水港鐵站附近兩所學校設立「鄰近邊境投票站」。

「鄰近邊境投票站」只設直選投票 不適用於地委會界別

「鄰近邊境投票站」位於上水港鐵站對開，近彩園邨的兩所中學，按所屬選區分配成功網上登記的內地港人投票，只設直選投票，港島及九龍地方選區的選民，會獲分配到香港道教聯合會鄧顯紀念中學投票，新界地方選區的選民會獲分配到旁邊的東華三院甲寅年總理中學投票，不適用於地區委員會界別投票。

政制內地事務局局長曾國衞相信，措施可以方便大部分在內地的香港選民投票，「兩所學校和香園圍、羅湖、落馬洲和落馬洲支線都有交通接駁，管制站港人通行量達到陸路港人旅客流量接近七成」。

香港道教聯合會鄧顯紀念中學。（政府新聞處）

本月20日起網上登記 名額為3.8萬個

「鄰近邊境投票站」名額38000個，先到先得形式分配，當局視乎具體登記情況，酌情考慮適度增加名額。有意回港使用「鄰近邊境投票站」投票的內地港人，由11月20日上午9時至12月5日下午6時，可以登上選舉事務處的網上系統登記（www.reo-form.gov.hk/nbps.htm），須選擇指定時段投票（按每小時計算）。選民若行程有變需於登記期內透過網站取消登記，便可於投票日返回原屬投票站投票，若更改行程時登記期已過，可直接聯絡選舉事務處（電話：2891 1001）。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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