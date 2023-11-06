區議會選舉｜盡快完成資審　陳國基：需時觀察轉立場反中亂港者

區議會選舉提名期已於10月30日結束，政務司司長陳國基表示，由他出任主席的區議會資格審查委員會，會盡快完成區議會參選人的資格審查工作，嚴格把關，確保所有候選人都符合「擁護基本法、效忠特區」的要求。



陳國基稱要確保只有愛國者能進入治港架構（資料圖片/盧翊銘攝）

陳國基接受《大公報》及《文匯報》訪問時指，過去一些非愛國者在區議會的所作所為，破壞香港和國家安全，重塑區議會要確保堅定的愛國者才有資格參選，排除所有亂港分子及外國代理人。他指判斷是否「愛國者」要「聽其言，觀其行」，如果以前是反中亂港，突然轉變立場，便需要更長時間觀察，通過他們的言行舉止令選委會信服他已經完全改過自新。

他強調，完善地區治理方案是從根本上完善地區治理架構、提高地區治理能力、全面落實「愛國者治港」原則。倘要讓不愛國的人進入治理體系，在全世界都說不通，所以落實「愛國者治港」原則是很合理的，正如在現屆區議會或過去的立法會中，存在很多非愛國者，其所作所為全是以破壞國家安全，破壞香港安寧、穩定為目標，對香港的進步一點好處也沒有，所以參與管治香港的人一定要是愛國人士，要確保治港者維護國家安全，真真正正為香港服務，而不是另有目的，或者是作為外國政府的代理人。

有報道指有「三會」成員重複提名部分參選人

另外，據《明報》報道區選參選人須獲地區「三會」提名，法例規定每名三會委員在一個直選選區只可提名1人。但399名參選人的提名名單中，發現11名三會委員在同一選區提名兩人，即重複提名，涉18名參選人。選舉事務處回覆該報查詢稱，會按接獲提名表格時序處理提名，包括重複提名，又表示可供查閱的提名表格正本只顯示參選人遞交的提名，並非選舉主任最終接納的有效提名。