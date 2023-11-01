紅山半島｜會否增加僭建罰則？甯漢豪：考慮按嚴重程度設不同罰則

紅山半島早前被揭發多幢獨立屋有僭建及霸佔官地，發展局局長甯漢豪今日（1日）在立法會大會上表示，屋宇署和地政總署會因應最新情況和公眾關注調整工作優次，例如上月紅山半島山泥傾瀉事故揭示獨立屋安全隱患問題，因此九月底展開聯合行動，優先處理臨海一帶獨立屋。



選委界立法會議員江玉歡提出口頭質詢，問過去3年每年遵從清拆令及清拆通知的個案宗數及百分比為何；現時政府有多少人員專責處理樓宇僭建物、違例加建樓層及霸佔官地的個案，以及有否預計需時多久才可完成處理當前積壓的個案；會否考慮增加人手以提升處理個案的效率。

甯漢豪稱單靠增加人手難持續有效處理違規個案

甯漢豪指屋宇署現時大約有720名人員負責處理僭建個案，而地政總署有610名負責政府土地的執管工作，當中很多本身肩負部門的其他職務，兩個部門每年處理的僭建物舉報和非法佔用政府土地個案分別平均大約三萬和超過一萬宗。她續指單靠增加人手配置難以持續有效處理違規個案，兩部門重組和調配人手應對，例如地總政署由今年四月起，在各分區地政署層面整合功能，由同一隊伍統一處理同一地域內的土地違規個案等，如有需要，部門亦會考慮外判增加處理能力。

發展局局長甯漢豪表示，「反轉天橋底」每年的收入為300至700萬元不等。（林靄怡攝）

屋宇署正開發新系統巡視破損招牌

在應用創新科技上，甯漢豪指屋宇署會更廣泛使用無人機，協助視察樓宇外部的僭建物，署方正開發新系統，以備有相機的車輛巡視各區域破損的招牌，如技術成熟，是有條件用以協助發現潛建物；地政總署亦會繼續使用無人機和電子手杖提升巡查效能和日常執管工作。

研僭建即有機會被檢控 不論有否遵從清拆

工聯會立法會議員陳穎欣指，僭建為物業升值，被發現最多罰20萬元和監禁一年，而且大多數緩刑，問政府會否按比例加罰款。

甯漢豪指，僭建物執管門檻和店舖阻街等條例的情況不同，但未來檢視建築物條例時，都希望引入不同層次的罰則，現時單是僭建首先會發清拆令，如不遵從清拆令，不論僭建物大小，罰則亦一樣，但不同程度的個案，應該有不同的罰則；另外現時遵從後未必進入檢控階段，甯漢豪認為不能單清拆了事，需要研究僭建就有機會被檢控。