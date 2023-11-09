區議會選舉｜據悉資審會擬下周一出結果　為何參選人嘆來得太遲？

區議會選舉還有一個月便舉行，參選人近日抽籤定出候選人編號，據了解當局向參選人透露，資格審查委員會預計下周一（11月13日）公布審查結果，若安排沒變，屆時距離投票日將少於一個月時間，較前年立法會選舉於選前一個月便公布來得遲。



不少參選人嘆大失預算，一旦有人被DQ就會影響候選人編號，大多都不敢將選舉通函付印。這並非無的放矢，2021年立法會選舉資審會也DQ一人。屆時資審會距離通函截郵期不足10日，才獲發選舉通函的「郵寄標貼」，加上印刷、包裝需時，有人擔心趕不及寄出，質疑為何不提早公布資審會結果。據了解當局會考慮提早公布資審會審查結果。



料下周一才公布資審會結果 較2021年立會選舉遲

根據《選舉管理委員會規例》，候選人在選票上的排名次序，須由選舉主任以抽籤方式決定。當局昨日（11月8日）為成功報名的參選人，辦理編號抽籤程序，不過編號出爐亦不等如順風順水、安心拉票。皆因還有資格審查委員會一關，當局在抽籤活動上向參選人交代審查進度，表明預計下周一（11月13日）公布審查結果，此話一出，令不少參選人及選舉代理人心裡一沉。翻查2021年12月19日立法會選舉，資審會是在11月19日公布審查結果，有足足一個月時間準備。

區議會選舉提名期由10月17日至30日。（選舉事務處）

憂DQ影響參選人編號 大多不敢印刷選舉通函

皆因要資審會確認參選資格，確定候選人編號不會變，才能安心將選舉通函宣傳付印。雖然現時入閘的都是愛國者，但難保會有意料之外的事情出現，資審會2021年設立，當年首次應用在立法會換屆選舉，154人報名參選，唯獨是醫衞界劉子進1人報名無效，因為在政府部門兼職，喪失候選人資格。今次不少參選人都不敢掉以輕心，舉例一旦2號候選人被DQ，原本抽中3號的候選人會變為2號，有人笑言「除非我係1號候選人囉，咁就唔會變啦！」。

區議會選舉提名期由10月17日至30日。（選舉事務處）

截郵期將至 嘆印刷、包裝選舉通函時間不足

大失預算的還有選舉通函的「郵寄標貼」，有選舉代理人及參選人透露，要資審會確認資格，才會獲發選舉通函的「郵寄標貼」，如果下周一（11月13日）公布審查結果，11月22日截郵期不變，變相只有9日讓參選人印刷、包裝、運往郵寄。不要忘記，今次區議會選舉地方直選選區劃大，將452個選區合併成44個選區，平均每個選區人口由以往大約1萬多人，增至大約16萬人，黃大仙西選區更高達21萬人，有人坦言工序較以往花時，「疫情後有啲印刷廠執笠，用開嘅印刷廠得返大約5間，我哋要排隊印㗎，印10萬份要一日多啲時間，摺疊通函要用三、四日，仲未計再搵義工逐份貼『郵寄標貼』，過往有參選人搵20個義工貼6萬份用咗5日，根本唔夠時間！」。

陳國基日前接受報章訪問時表示，由他出任主席的區議會資格審查委員會，會盡快完成區議會參選人的資格審查工作。（盧翊銘攝）

據悉當局或提早公布資審會審查結果

政務司司長陳國基日前接受報章訪問時表示，由他出任主席的區議會資格審查委員會，會盡快完成區議會參選人的資格審查工作。今次是改制後首場區議會選舉，不論政府或者參選人都非常緊張，大家都不想任何一個環節甩漏，如果能加快程序、從善如流，相信參選人亦樂見。據悉當局可能考慮提早公布資審會審查結果。