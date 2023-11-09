10名外國天主教教區主教促放黎智英　港府堅決反對、斥顛倒是非

英美多國10名天主教教區主教聯署，要求港府立刻無條件釋放壹傳媒創辦人黎智英，稱黎智英受專制壓迫。特區政府反駁外國天主教領袖言論誤導和抹黑，顛倒是非，不當干預特區內部事務和獨立審判權，對此表示堅決反對和強烈不滿。



特區政府發言人說，堅決反對和強烈不滿外國天主教領袖作出顛倒是非的言論。（資料圖片）

美國、英國、澳洲、印度等合共10名天主教教區主教，聯署要求香港政府立刻無條件釋放黎智英，他們稱黎智英堅守信念，挑戰專制壓迫，相信只要繼續聯署支持，黎智英很快獲釋。

特區政府發言人說，堅決反對和強烈不滿外國天主教領袖作出顛倒是非的言論，對香港特區內部事務和香港特區法院行使獨立審判權作出不當干預，「任何人不論其身分為何，企圖干預香港特區的司法程序，以促使任何被告人逃避應有的司法審判，都是公然破壞香港特區法治」，發言人說。有意圖干擾或妨礙司法公正的行為，極有可能構成刑事藐視法庭罪或妨礙司法公正罪。

特區政府重申，《基本法》保障香港居民在香港法律面前一律平等，執法部門一直根據證據、嚴格依照法律採取執法行動，與其職業、政治理念或背景無關，「任何人倡議某類人可以因其身分享有特權，縱使犯法亦無須被拘捕或面對法律制裁，是完全違反法治精神」，並稱包括新聞從業員在內的任何人都必須遵守法律。發言人又說《基本法》第八十五條訂明，法院獨立審判不受干涉，案件不會因涉案者的職業、政治理念或背景而在處理上有所不同。

發言人強調，香港特區定當繼續依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，同時依法保障香港市民的權利和自由，強烈敦促外國天主教領袖認清事實，立即停止干預香港特區內部事務和香港特區法院行使獨立審判權。