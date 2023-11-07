制裁影響中美對話　中美交流基金會：提供渠道助雙方人民溝通

美國國會跨黨派議員日前提出法案要求制裁香港官員及法官，舉辦在即的「香港中美論壇2023」恐怕會受到影響，不過主辦論壇的中美交流基金會總裁周建成今日（7日）表示，雖然制裁影響兩國對話，「但不幸地說，制裁不是新鮮事」，認為論壇正正提供政府做不到的機會予人民建立信任、溝通。



「香港中美論壇2023」將於本周四至五（10至11日）舉行，以「變局與進展」為題，旨在了解中美雙邊關係的變化。周建成表示，45年前，中美關係正常化，世界從此改變，迎來經濟繁榮的新時代，使冷戰更早結束，並為兩國17億人民建立重要聯繫。他指，雖然今天的形勢錯綜複雜，但這不代表兩國不能複製同樣的成功，將全人類帶入美好的新時代，讓貧窮、氣候變化和糧食問題成為歷史。

他認為，中美或許存在分歧，但兩國共同面對的挑戰更加嚴峻，相信當各方都必須願意傾聽，以同理心投入，並以全人類的福祉為優先，中美關係會得到改善。

美國國會跨黨派議員日前提出法案要求制裁香港官員及法官，被問到會如何影響中美關係、會否對論壇造成影響，周建成表示，中美關係過去一直錯綜複雜，承認制裁或會影響兩國的討論（Free Flow Discussion），但坦言：「制裁不是新鮮事」，相信不會對論壇造成影響，而舉辦論壇正正是期望為兩國提供穩定的溝通平台，讓願意建立信任的人踏前一步。

眼見有不少立法議會員、團體到美國駐港領事館就制裁一事示威，周建成表示理解市民情緒高漲，但認為這無助建立友善、尊重、可靠的溝通橋樑。基金會強調沒有政策立場，並認為保持對話十分重要，尤其是現在中美面臨分歧和挑戰的時候。

至於香港在中美關係上扮演怎樣的角色，周建成指香港有建立逾百年的優勢，包括國際化的面貌、歷史、中西匯聚等，認為這些特點非數年疫情可輕易摧毁，另外有不少人十分喜愛香港，令聚集世界各地的人來港參與討論，而這正正是香港重要的角色之一。

中美交流基金會的榮譽主席為全國政協副主席、前特首董建華。基金會於2008年在香港成立，旨在建立推動中美兩國人民間建設性對話和多元化交流的平台。