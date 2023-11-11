議員搞錯陝西考察團性質　梁美芬：昨未能解釋得啖笑｜政壇諸事町

立法會內務委員會昨日（10日）討論撥款予教育事務委員會，以應教育局邀請在12月2日至5日與學生一起參加陝西歷史文化及航天科技內地考察團，實地了解實況。惟多名議員質疑考察成效，並指臨近區議會選舉，最終未有通過議程，料下周五（17日）再交內委會審議。



立法會教育事務委員會主席、經民聯立法會議員梁美芬指「得啖笑」，認為議員對「考察團」有誤解，稱本次是公民科第一次大灣區以外的考察團，教育局邀請議員實地視察學生及考察團情況，議員只是擔任「巡視員」，而並非負責「考察」。



梁美芬（立法會內會直播截圖）

學生去考察 議員是獲邀「巡視」

梁美芬指，第一種誤解是議員認為本次是「提供給議員的考察團」，其實是學校考察團，議員負責巡視，已經有百多名學生參加，應不能改期。她又稱有議員指本次行程「學唔到嘢」，但其實「依家唔係你去學嘢」，只是巡視公民科學生考察團是否對板，有否改善空間。

她表示本次是第一個陝西考察團，由陝西省負責對接，並不能因為議員指考察團行程不夠豐富，就加插行程。至於昨日新民黨立法會議員葉劉淑儀稱，考察日期臨近選舉，梁美芬指，本次教育局邀請視察，議員是否出席就贏自行判斷。

對於昨日內委會上多人提出質疑，梁美芬表示昨日發言時間短，未能詳盡解釋。不過，她指10月6日的教育事務委員會上已經講解考察團，被誤解只能「得啖笑」。