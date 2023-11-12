區議會選舉｜大埔400米路掛43條橫額谷投票　司長維港泳借題發揮

區議會選舉倒數還有不足一個月舉行，政府高官繼續力谷投票，政務司司長陳國基出席維港泳活動時，亦不忘借題發揮，他說大會主題是「躍在維港，海量快樂」，希望新一屆區議會「躍動」起來，為美好社區注入「海量」活力。民政處在地區亦力谷投票，其中在大埔港鐵站對開400米有蓋行人路，連掛43條橫額提醒大家投票，每五步就見到一條橫額，可謂無孔不入。



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大埔400米行人路掛43條橫額谷投票 幾乎每五步一條

政府高官最近拍片、派傳單，落力呼籲選民區議會選舉投票，連天文台的《天氣報告》亦加插「無論天氣預測點樣，都記得去投票」的對白。地區宣傳亦沒鬆懈，幾日前大埔港鐵站對開一段連接大埔墟街市的有蓋行人路，懸掛了多條宣傳12月10日投票日的橫額，現場統計一共有43條，整段路大約400米，幾乎每5步便見到一條宣傳橫額，非常「Hard Sell 」，上址是區內居民必經之路，勢要「總有一張喺左近」，有居民覺得宣傳都可以更有美感，不過現時政府策略似乎是無孔不入，美感其次，最重要令大家看到，積極去投票！

陳國基借題發揮籲投票 冀區議會注入「海量」活力

無孔不入的宣傳還有高官出席活動的致辭，政務司司長陳國基今日（12日）到灣仔金紫荊廣場，為維港渡海泳揭開序幕，都不忘與投票拉上關係，陳國基在社交網站說，今年活動主題是「躍在維港 海量快樂」，希望這股源源不絕的活力幹勁，延續至新一屆區議會選舉，各候選人要繼續全力拼政綱、拼實力，呼籲選民12月10日聯同親朋好友踴躍投票，「讓新一屆區議會『躍動』起來，為美好社區注入『海量』活力」。陳國基更想出一句夾韻口號：「周日活動浪接浪，區選投票勿錯過」。宣傳功夫做足，投票率最終如何，選民選擇。