區會選戰●一｜民建聯研15人高危　資深議員上榜　靠元老妙手回春

改制後首場區議會選舉，隨著民主派沒足夠提名出局，建制派之爭成為主要亮點，各黨「晨操晚練」擺街站無一絲鬆懈。最大黨民建聯出戰全數44個直選選區，進取態度予人信心滿滿之感。不過，據了解黨內曾研判約15區選情「高危」，除了不少新面孔知名度不足外，亦有資深議員受選區劃分影響而榜上有名。據悉黨內討論後，派出元老空群岀動重點為高危者拉票，務求可站穩陣地，把握最後一個月「妙手回春」。



民建聯15人高危名單 新人穆家駿、祝慶台上榜

作為建制派最大黨，民建聯出選規模亦是最大，今屆派122人參選區議會，強調參選者都是「千挑萬選的精英」。再者，上屆區選最大贏家民主黨無法入閘，44個直選議席理應「穩操勝券」。不過據悉民建聯內部研判並非「十拿九穩」，評估後約15區直選選情比較高危。鑑於今次民建聯近兩成人首次參選，高危名單不乏新人，包括有觀塘東南陳嘉文、沙田南祝慶台和灣仔穆家駿等。

區議會選舉2023已報名參選人名單

灣仔區對撼明星對手 成民建聯拉票焦點之一

穆家駿出選的灣仔區，不只是民建聯內部拉票的重點，亦是今次選舉的焦點，並非因為參選者多，而是出戰的人馬都「星光熠熠」，當中包括自由黨「師奶殺手」宋芝齡，主持《都市閒情》、《流行都市》多年形象入屋，亦有「亞視暖男」新民黨黃守東，早年擔任亞視公關經常見報被稱為「最後發言人」，還有2019年少數能成功當選的獨立建制李碧儀，獲人大前常委范徐麗泰等猛人撐場爭取連任，另外亦有無申報政治聯繫李文偉，共5人爭2席。

因應最新的選情評估，民建聯積極派出多名元老助選，勢要「星光熠熠耀家駿」，與穆家駿孖住上落區、擺街站，增加知名度。外界對穆家駿的認識，或許是2020年東京奧運期間，「強烈譴責」港隊羽毛球「一哥」伍家朗沒穿印上區旗的黑色球衣出賽，事後就言論致歉，但仍受猛烈批評，更被人「起底」。本身是培僑中學教師的穆家駿，今次出選獲培僑校監兼民建聯創黨主席曾鈺成陪同「晨運」見街坊，黨內前輩全國僑聯前副主席盧文端亦現身「打卡」吸票，成為黨內其中一個力谷的參選人。

資深議員都榜上有名 柯創盛成「高危一族」？

高危名單並非只有新人，外界熟悉的人物都被列為「高危一族」，包括觀塘中的柯創盛，他除了是民建聯九龍東前立法會議員，亦是現任觀塘區議會主席。他的「地頭」觀塘廣德選區，改制後納入觀塘東南選區，惟此區今次由黨友陳嘉文出選，柯創盛則轉戰觀塘中選區，結果雙雙成為高危人士，民建聯九龍東前立法會議員陳鑑林近日亦出動為柯創盛站台。

不過亦有民建聯中人分析，以柯創盛的知名度，加上豐富的選舉經驗，選情未必如此高危，最多只屬「輕症」，始終柯創盛1999年首次參選區議會便高票當選，連任20年後仍能在19年以200票之差「鍊贏」譚得志。今次愛國者之爭，誰勝誰負，下月10日投票日揭曉。