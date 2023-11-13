區會選戰●二｜禁建制選舉抹黑攻擊對手　冀區區有特色奇招谷投票

區議會選舉399名候選人，下月10日投票日決一高下。《香港01》早前報道過，建制最大黨民建聯內部研判約15區直選參選者跌入「高危名單」。其他建制政團行「精英制」，據悉工聯會亦研判約3成人選情高危。不過今次是建制派之爭，要突圍而出，據聞有關方面都訂下規矩，禁止建制互相抹黑攻擊，要和平比拼政綱，同時希望透過「特色」推高氣氛，故近日各黨傾盡腦汁，拜師、Dem Beat、書法等奇招盡出。



全國港澳研究會顧問劉兆佳認為，選舉中「搞花臣」有助提高對選舉的認知度，不過相信今屆區議會投票率如果有兩成多已經屬不錯，甚至「跌穿兩成亦不排除」，預料民主派支持者不會投票去令選舉增加認受性。



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據悉有關方面禁建制玩選舉抹黑 不想重演2019年鬥爭

要令選民留下深刻印象，恆之有效的做法都會出動黨內元老拉票，將支持者「過戶」予黨內新丁或選情高危人士，始終選民比較喜歡「認人」，尤其是老一輩的支持者。過往另一種爭取支持的做法，是透過攻擊對手突出自己，例如對手過去在區議會的出席率，抑或就某些議題的立場，都成為彈藥。早前，新民黨主席葉劉淑儀捲入同樂會和取消兩元乘車優惠的爭議，點名指被建制團體「珍惜群組」攻擊，質疑是「負面競選策略的惡劣手法」。

不過，今次選舉民主派不獲「三會」提名而出局，完全是建制派之爭，當局早前強調要有「好的選舉文化」。據了解有關方面亦為建制派下達若干規矩，其中一項是禁止選舉抹黑，過去出席選舉論壇互相攻擊是常態，今次選舉不可以找黑材料謾罵，要比拼政綱、理念，不想重覆2019年兩派政治鬥爭。有建制派認同此舉，不想自打嘴巴令社會又變得吵吵鬧鬧，不過亦有建制坦言，選舉始終要氣氛，現在「炒唔起」，處於兩難局面，舉例早前葉劉和田二少就「三會」提名的隔空舌戰，都能引起網民關注。

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據悉要求競選要「有特色」 拜師、Dem Beat奇招盡出

要和平地炒熱選舉氣氛，各黨大玩「奇招」，工聯會有候選人早於報名參選之時，已Cosplay化身「花木蘭」吸引眼球。上周亦在黃大仙舉行「拜師儀式」，有工聯會候選人向會務顧問陳婉嫻斟茶「拜師入門」，成為第四代「入室大弟子」，陳婉嫻更傳授服務地區經驗的「惠民西經」給他。

民建聯都有招數，日前邀請創黨主席曾鈺成，為九龍城及灣仔參選人即席揮毫，逐一書法提字，稱要傳承智慧，亦大玩食字寫上「駿入議會」，亦有候選人憑教師背景，找到10多名學生撐場「Dem Beat」打氣。據了解，有關方面亦要求今次選舉要「區區有特色」，例如透過一些主題引起選民注意，力谷選投票率，預料「奇招」會陸續出現。

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工聯會研判8至10區高危 經民聯沙田、青衣、大埔現危機

強調參選人是「優中之優」的工聯會，派出人馬大多曾參加2019年區議會選舉，直選佔25人，雖然工聯會強調不是用「人海戰術大包圍」，派得出來選的都有信心當選，但據悉內部研判25區直選之中，有8至10區列為高危，例如大埔北、荃灣東南、屯門西，當中包括資深議員。至於經民聯，內部有人評估多區現危機，例如沙田東、大埔南及青衣，暫時沒「奇招」，只是趁領導層有空檔時親臨拉票，一日最多可為3至4人站台。

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自由黨強調無「炮灰」 新民黨續靠葉劉巡迴各區

自由黨派出4人直選，黨內領導層比較樂觀，「以前派24人去選，而家精英制，無機會就唔會俾佢選」，直言不會有「炮灰」，有信心才派出戰，更不存在高危名單。同樣「打中產牌」的新民黨，主席葉劉淑儀早於9月中、即提名期前一個月已馬不停蹄與黨友企街站，至現時選舉臨近，「例牌」逢周末在Facebook見到葉劉巡迴各區，葉劉效應是否足以照耀17名直選黨友，有待下月10日揭曉。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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劉兆佳不排除投票率低於兩成 「搞花臣」有助選民關注

全國港澳研究會顧問劉兆佳接受《香港01》訪問時認為，在選舉中「搞花臣」有助引起選民興趣，提高對選舉的認知度，不過相信今屆區議會投票率如果有兩成多已經屬不錯，「跌穿兩成亦不排除」。他解釋，區議會選舉過往一般投票率都有約3成，但今次民主派未能入閘參選，預料其支持者亦不會投票去令選舉增加認受性，笑言「怎可能推出他們不認受的選制，又要他們去投票，有沒有可能呢？」。

他說「反對派」出來投票才能令投票率高，但今次改制是為了壓制「反對派」，如果以投票率高低來衡量選制成敗，是「自尋煩惱」，應該更宏觀看整個制度改革令到地區治理完善。

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