Tim Owen原定周五主持講座　港大宣布因「不可預見情況」取消

壹傳媒創辦人黎智英曾申請委聘的英國御用大律師Timothy Wynn Owen（下稱Tim Owen），原定本周五（17日）晚在港大法律學院舉辦講座。不過，法律學院今日（13日）傍晚突向參加者發電郵稱，由於「不可預見的情況」（unforeseen circumstances），講座取消。據指出，Tim Owen本周另一場私人對談亦已取消。港大法律學院及其個人暫未回應。



根據港大法律學院學院的網頁，亦已顯示Tim Owen的講座取消。講座原定以「法官、民主及刑事法律」（Judges, Democracy and the Criminal Law）為主題。網頁顯示，Tim Owen原定會分享過去10年間，西方民主國家民粹政治運動興起，如何對司法獨立乃至法治構成威脅。

港大法律學院網頁公布講座取消。（港大法律學院網頁截圖）

黎智英曾申請委聘失敗

壹傳媒創辦人黎智英涉串謀勾結外國勢力的案件，去年獲准由Tim Owen代表抗辯。人大常委其後釋法，稱有關問題應先取得特首證明書。國安委建議入境處拒批Owen的簽證，黎智英因此提出司法覆核，質疑國安委越權。高院5月拒批司法覆核申請許可，8月裁定黎需承擔全數訟費。

但據指出，Tim Owen之後仍有現身香港打其它官司，他現時亦在香港處理一宗刑事案。