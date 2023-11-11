床蝨｜今與機管局港鐵等開會　環境局：防蝨輸入工作向卓永興匯報

床蝨危機在多國蔓延，多名立法會議員早前建議由政務司副司長卓永興領導的環境衞生及市容小組將防治床蝨列為重點工作。環境及生態局今日（11日）就預防輸入蝨患與機場管理局、港鐵、酒店業界及旅遊事務署代表和相關政府部門召開會議，了解及協助業界繼續實行有效預防蝨患輸入的措施。



環境局指，將就預防蝨患輸入工作向政務司副司長匯報，副司長會密切檢視有關情況，指導跨部門防蝨及強化外防輸入方面的工作，減低蝨患從海外傳入本港社區的機會，致力保障環境衞生。



署理環境及生態局局長黃淑嫻（右中）11月11日就預防輸入蝨患與機管局、港鐵、酒店業界及旅遊事務署代表和相關政府部門開會，了解及協助業界繼續實行有效預防蝨患輸入的措施。（政府新聞處）

民建聯立法會議員何俊賢等周五（10日）指，港府要重視及提高處理層次，應由卓永興負責的環境衞生及市容工作小組處理，小組應加入防止床蝨及設立通報機制。

環境局今日公布，就預防輸入蝨患與機管局、港鐵、酒店業界及旅遊事務署代表和相關政府部門召開會議，了解及協助業界繼續實行有效預防蝨患輸入的措施。

環境局11月11日指，將就預防蝨患輸入工作向政務司副司長卓永興匯報，副司長會密切檢視有關情況，指導跨部門防蝨及強化外防輸入方面的工作。（資料圖片/蘇煒然攝）

環境局稱，署理環境局長黃淑嫻聽取與會者在機場、機場快線、酒店及郵輪碼頭加強防控蝨患輸入香港所採取的各項措施，而食環署及衞生署衞生防護中心港口衞生科代表就預防床蝨輸入分享技術意見。

環境局稱卓永興會指導跨部門防蝨及強化外防輸入工作

環境局指，政府會向相關業界發放預防床蝨輸入的資訊及小冊子，以期從源頭減低回港人士及訪港旅客將床蝨傳入本港的機會。環境局將就預防蝨患輸入工作向政務司副司長匯報，而副司長會密切檢視有關情況，指導跨部門防蝨及強化外防輸入方面的工作，減低蝨患從海外傳入本港社區的機會，致力保障環境衞生。