年宵2024｜維園最貴熟食檔成交價跌6成　梁熙：因今次增加一檔

來年維園年宵最貴的熟食攤檔以22萬元成交，較疫情前2019年便宜了30萬。民建聯立法會議員梁熙認為，今次熟食攤檔由2019年的三檔增至四檔，是令成交價減的原因之一，相信是正常市場反應，希望屆時熟食價錢都有空間降低。



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維園熟食檔焦點檔位22萬元成交 較2019年平30萬

一度因疫情煞停的維園年宵快餐熟食攤位恢復競投，當中備受矚目，是最接近維園銅鑼灣出入口的快餐攤位A檔，經過14次出價後，最終以22萬元成交，較2019年疫情前的52萬元成交價，大減近6成，即下降30萬元。

梁熙：今次熟食檔增加一檔 令攤檔成交價降低

梁熙在Facebook撰文說，不少人都關心是否反映維園市道不明朗，令到競投價格大跌，他說除了以價錢比較兩年維園年宵的情況，也可以留意攤檔的面積及數量，今次維園年宵由2019年三檔增至四檔，他認為是熟食檔增加令攤檔成交價降低，相信屬正常的市場反應。

再加上署方因應風險管理，將今年乾貨攤檔數量減少三成，由2019年的284檔乾貨減少至今次200檔，大家都觀望後疫情模式下的新安排，因此競投價不能夠單純以2019年比較，同時他相信競投成本降低後，屆時熟食價錢都有空間降低，令市民受惠。

冀開放興發街停車場少量停車位供上落貨

梁熙又說，上月聯同維園年宵多名年花販商，與食環署副署長開會，不少販商反映近年維園外近天后站的興發街公眾停車場被完全圍封，不能夠讓買年花市民電召貨車上貨，梁熙希望署方能與警方等部門商討，劃出興發街公眾停車場少量停車位，作為年宵市場的上貨區，方便市民運送大型盆栽回家。