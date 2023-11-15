區選翌日學校假期不變　曾國衞未交代吸票新招：不盲目追高投票率

政制及內地事務局局長曾國衞表明，政府目前無計劃改變今年區議會選舉翌日、即12月11日為學校假期的安排。對於有意見擔心選舉日翌日為學校假期後，或令較多市民把握機會自製3日長假離港外遊，影響投票率，曾國衞重申票率不能作為制度的成功指標，同時亦受不同因素影響，政府不會盲目追求所謂的「高投票率」或設任何硬指標。



至於政府會有何「新橋」吸引市民留港投票，曾國衞只表示適時會有公布。而曾國衞早前曾稱正與教育局研究，安排學生在12月11日留港活動。



新民黨立法會議員陳家珮以書面質詢方式，要求當局交代選舉日翌日為學校假期安排會否有可能改變，但曾國衞稱目前無計劃改變，強調不會盲目追求「高投票率」，重申政府會繼續做好宣傳推廣，確保新安排運作暢。

2021立會選舉有180間學校票站未能準時清場

他又指，今年區選預計有363間學校借出校舍作為投票站/點票中心，佔全港學交數目17%，當中有38%為小學校舍。他指，以2021年立法會換屆選舉為例，有384間學校借出校舍作票站/點票中心，各地方選區的點票結果陸續在投票日翌日約上5時46分至7時17分公布。當時約有180間用作投票/點票站的學校，未能在選舉翌日早上6時前完成點票程序及清場，須延至當天稍後時間才能歸還學校。換言之，即當年有約四成六票站未能準時交回學校。

他指，過往選舉事務處必須趕及在選舉日翌日上午6時前，清理及交還有關場地，以便學校可恢復正常運作。若點票工作尚未完成，選舉事務處或需轉移到後備點票站繼續進行點票。因此，政府才考慮把選舉投票日翌日定為學校假期，以便設於學校的投票站及點票站，不會因翌日早上6時前需交還場地而須遷往後備點票站，令點票工作不會中斷，同時可有效紓緩點票人員的工作壓力，及對學校運作的影響。

至於會否推出針對性措施，鼓勵市民留港投票，曾國衞只重申今次區議會選舉是完善地區治理體系、重塑區議會後的第一場全港性大型選舉，意義重大。政府一直不遺餘力進行各類宣傳推廣活動，讓市民明白新地區治理體系和區議會對市民安居樂業、民生福祉的重要性，從而在選舉日踴躍投票，選出大家心儀的區議員，共同為社區民眾服務。他又稱，除目前已推出的各種傳統和嶄新的推廣活動外，政府亦會繼續推進其他各種不同的宣傳活動，詳情稍後會適時公布。

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