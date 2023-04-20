職安健條例最高罰款增至千萬　被問有否妥協　孫玉菡稱已具阻嚇力

立法會昨三讀通過修訂逾廿年未檢討的職安健條例，違例僱主的最高罰款由50萬元，大幅調高至1千萬元。被問到最高罰款及檢控時限靜均不及最初建議，是否有所妥協，勞工及福利局局長孫玉菡今(20日)於港台《千禧年代》表示，最高罰款金額是舊額的20倍，亦與本港法例最高罰款額睇齊，且其他地區的罰款金額相若，相信具足夠阻嚇力。他又說，一般情況下6個月已可完成搜證及提出檢控，與律政司商討後，相信9個月時間亦足以處理極嚴重個案，他期望修例後，對於改善職安健有大幫助。



勞工及福利局局長孫玉菡（資料圖片/ 歐嘉樂攝）

形容勞資商達共識不易 修例4.28刊憲

孫玉菡指，港府於2017年提出檢討職安建條例，2019年首作修例建議，至昨日終三讀通過，他形容過程不易，最重要勞資商達成共識，形容如過山車，「有啲驚險，但安全到達。」他指將於下周五(28日)刊憲，隨後將緊接進行多方宣傳及巡查。

孫玉菡稱最高罰款是原來的20倍 與其他地區相若

被問到最高罰款由最初建議的5000萬元減至1000萬元，檢控時限時限由1年降至9個月，是否妥協或犧牲？他說，所有修訂調整大原則是不可影響阻嚇性，他說最高罰款由50萬元提高至1000萬元，金額已是舊額的20倍，亦與本港法例最高罰款額睇齊。他指是經過多次探討成果，且與其他地區的罰款金額相若，相信具足夠阻嚇力。

他又指，根據《普通法》，法庭判罰時會考慮中小企的負擔能力，最高罰款額不會經常動用，只會針對極嚴重個案。他續說，若早有此修例條文，推算2009年至今涉及的職安建個案只有7宗可達最高罰款額。

至於檢控時限，他指，一般情況下，6個月已足以完成搜證及提出檢控，只有極少數嚴重案件或需較充裕時間，與律政司商討後，相信9個月時間足夠。有議員指MIRROR紅館意外亦花足半年時間，他則解釋，該意外不僅涉及職安建條例，亦涵蓋僱傭條例，包括傷者是否受僱。

孫玉菡：明白每宗事故或牽涉家庭破碎

去年安達臣道天秤墮下意外，有遺屬批評局方失職多年，孫玉菡表示，明白每個事故牽涉家庭破碎，期望隨著修例，可加強阻嚇力，提高業界職安建安全。他又說，將於兩年後作出檢討。

立法會去年提出修例，並於昨日三讀通過《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》，修例建議針對僱主責任，讓勞工處以「可公訴罪行」形式檢控違例僱主，並由較高層級法院審理，最高罰款由50萬元增至1000萬元。政府其後修訂建議，將部分條款減辣，包括將循簡易程序審訊的罪行檢控時限，由增至1年減為9個月。