全球經濟下行風險較高　陳茂波：一些APEC成員正思考增加稅收來源

上周訪美出席亞太經合組織（APEC）會議的財政司司長陳茂波說，大部分經濟體連年赤字，政府債務水平不低，但社福、醫療等必要開支可以調整的空間不多，透露部分APEC成員正思考如何在不影響投資和競爭力的情況下，增加稅收來源。



陳茂波：一些APEC成員正思考增加稅收來源

陳茂波說，過去幾年由於應對美歐通脹高企，央行急促收緊貨幣政策，不少經濟體無奈跟隨，短期內較難以寛鬆的貨幣政策促進經濟發展，加上新冠疫情相關開支不少，大部分經濟體都連年出現赤字，政府債務水平不低，財政空間有限，需要重建緩衝的空間抵禦突發的衝擊。但他說社福、醫療等必要的開支可以調整的空間不多，人口高齡化令開支增加、稅收減少，加上應對氣候變化的挑戰和基建等都需要投資，透露一些APEC成員正思考如何在不影響投資和競爭力的情況下，增加稅收來源。

與會代表普遍認為全球經濟下行風險較高

陳茂波又指，與會代表普遍認為，高利率會維持較長時間，全球經濟在明年增長將較今年緩慢， 而且下行風險較高，展望中長期仍然疲弱，不少國家可能需要兩至三年才可以回到疫情前的增長軌道。他又說，各成員代表都非常關心中美領導人會面，對促成往後更多溝通感到高興和期待，又稱各經濟體代表爭相與中國代表接觸傾談，足證中國的國際影響力和地位。