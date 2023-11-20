同性婚姻｜何君堯促釋法　葉劉反對隨便釋法　政府：審慎考慮共融

前民陣召集人岑子杰司法覆核同性婚姻案，終審法院頒令要求政府兩年內設立同性婚姻替代框架。選委界立法會議員何君堯直斥裁決「可怒也」，質疑終審法院削弱港府行政主導權，「佢（終審法院）講咗就算數？兩年內叫你特區政府sit，你就sit啊？呢個好離譜！」



政制及內地事務局局長曾國衞表示，會在爭取社會共識前提下推展工作，不會令社會撕裂及永無寧日。



前民陣召集人岑子杰司法覆核同性婚姻案，終審法院頒令要求政府兩年內設立同性婚姻替代框架。何君堯質疑終審法院削弱港府行政主導權。（會議直播截圖）

何君堯日前去信委員會，認為裁定顛覆了中華文化和傳統家庭價值觀，又質疑終審法院單方面改變了重大的公共政策，如同逼使政府在兩年內設民事結合登記制度，「明顯地僭越了行政主導及立法會立法的地位」，認為做法屬違憲，要求「人大釋法」。

何君堯反問為何終審法院裁決不用諮詢民意

何君堯今日（20日）在立法會政制事務委員會上再重申立場，「你（終審法院）咁樣去做，係咪指導咗我哋嘅特區政府唔洗行政主導？各有職位！呢個咁重要嘅問題，我哋唔洗諮詢民意㗎咩？唔洗問下社會各階層啲人點睇㗎咩？」他指即使《基本法》第23條立法屬憲制責任，特首和保安局局長均表示會在立法前諮詢民意，反問為何終審法院不用諮詢民意，「佢講咗就算數？佢有冇問過我啊？有冇問過你啊？有冇問過佢哋啊？兩年內叫你特區政府sit，你就sit啊？呢個好離譜」。

前民陣召集人岑子杰司法覆核同性婚姻案，終審法院頒令要求政府兩年內設立同性婚姻替代框架。梁美芬擔心政府「矯枉過正」。（會議直播截圖）

梁美芬擔心政府「矯枉過正」

經民聯梁美芬重申，同意要為不同性傾向的人士建立共融社區，但擔心政府「矯枉過正」，稱內地1950年已實施婚姻法，外界擔心政府被意見帶著走，「絕對唔係某啲人所講嘅耶教咁樣看！」，強調香港要維護一夫一妻、排他性的婚姻，質疑今次裁決如同反對同性婚姻，又贊成民事結合，「你知啲年青人唔識，就會搞到亂曬大龍」。

新民黨主席葉劉淑儀稱釋法是非常嚴重，每次都引起爭議，不應隨便請求釋法。（會議直播截圖）

葉劉：不應隨便請求人大釋法

新民黨主席葉劉淑儀關注，政府如何落實裁決，她指終審法院的判決已是終局，見不到中央政府可如何釋法，凌駕終院，她認爲釋法是非常嚴重，每次都引起爭議，不應隨便請求人大釋法。

曾國衞表示，政府處理和諧共融政策時，會審慎考慮。（會議直播截圖）

政府：審慎考慮共融政策

政制及內地事務局局長曾國衞表示，政府處理和諧共融政策時，會審慎考慮，在爭取社會共識前提下，才會推展工作，不會令社會撕裂及永無寧日。