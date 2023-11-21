的士罷工｜運輸署與的士業斡旋失敗　維持明天林村停車場罷工

《香港01》日前率先報道，17個的士團體召集數百輛的士明天（22日）早上11時至下午2時集體「晾車」罷工抗議白牌車平台Uber。運輸署今天（21日）早上與的士團體會面，不過未有成功緩和罷工行動，團體不滿政府未有回應訴求，猶如「錄音帶」不斷重申會檢視問題，宣布明天在大埔林村許願樹停車場罷工，逾500輛的士參與行動，揚言一星期內沒有滿意答覆，會有進一步行動。



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黃羽庭稱政府執法不公歸咎的士 的士扣分制陪同受罪

出席會面的包括運輸及物流局副秘書長麥震宇、運輸署署長李頌恩，代表17個的士團體發起罷工的香港無線電的士聯誼會主席黃羽庭表示，不想擾亂社會秩序，所以才不在繁忙時間罷工，是希望和平之中給予政府壓力，稱白牌車是不合法，政府執法不公，仍歸咎責任給的士。他稱小部分害群之馬令的士業界受罪，部分被「屈」，白牌車亦因為沒有人執法而並無問題，又指的士扣分制是陪同受罪、多餘，反問政府沒有辦事是否又要扣分？

黃羽庭又說，當局會加強執法打擊白牌車，檢視網約車平台法例，但需要時間。他指情況持續已經8年，每次局方答覆都是研究中，沒有滿意答覆。，又稱業界願意與警方、署方提供白牌車資料，方便檢控，希望政府積極處理，但每次都是拖延答覆，表示要研究。他形容的士司機百分之一百不滿，反問為何小部分「黑的」要讓其餘的士司機受罪，政府有否以民為本，或是優先考慮政府角度，並強調打擊白牌車未有大力執法。

稱罷工非「要脅」 周國強斥政府會上發言如「錄音帶」

香港的士小巴商總會理事長周國強指，會議上署方、局方稱會聯絡警方聯合執法，考慮讓業界參與打擊白牌車行動，並會檢視現有法例，打擊非法載客取酬，會盡快審視的士加價申請。他表示對政府回應失望，白牌車困擾的士業界多年，政府開始談話時猶如「錄音帶」不斷重覆，重申會檢視問題。他指白牌車猖獗，業界亦願意與政府溝通，讓市民有滿意的車程，形容業界是受監管、會改善服務。

對於明日罷工，他希望署方、局方盡快給予滿意答覆。他相信政府如果沒有面對訴求，罷工的車輛數量可能會增加，希望審視業界的要求，並提供與政府定期溝通的機會。他強調罷工不是「要脅」政府，已經選擇非繁忙時間、在停車場罷工，希望政府檢視及平衡業界生態。