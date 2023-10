施政報告︱明年立23條　李家超：19年後大眾明白國安對生活重要性

指特首李家超今日(25日)發表施政報告,當中表明會於2024年內完成《基本法》第23條立法,落實特區政府憲制責任,並會於明年內提交網絡安全立法草案。



被問到會否擔心重現2003年推行23條立法時引起的反響,李家超認為當年時無法讓市民明白到23條可帶出的正面影響,而經歷2019年反修例風波後,大眾知道國安對於穩定及繼續日常生活的重要性,又指在23條立法後可確保大家可以如常、自由開心地進行日常活動,不需要擔心任何危機及威脅。



▼10月25日 李家超公布施政報告▼



+ 13

李家超下午見記者時表示,23條立法是特區政府的憲制責任,將會下年完成23條立法。他又說,要積極對接國家通過的愛國主義教育法,現時已經開展愛國主義教育,重視國民身分認同、歷史認識,需要加大國家安全全方位教育,包括設立辦公室弘揚中華文化及兩個博物館,讓大家認識歷史。

2003年首次進動23條立法做成極大反響,有記者問到會否擔心出現同樣情況,李家超指任何政府都有責任履行憲制責任,而基本法23條立法更是過去多屆政府都無法達成的憲制責任,有必要嚴肅對待,即使推動經濟、惠及民生的同時亦不能忘記,強調如無憲法保障,社會將會陷入混亂,故會在來年就23條立法。

他續指,任何地方都會強調保護國家安全,提及2019年時出現暴動、黑暴,以及企圖的顏色革命,均危及到國家安全,形容是從「痛苦中學習」。他又感恩國安法的落實保護到國家安全,現在才可以安全地討論政策,指如果仍在2019年,仍有暴力發生,可能隨時被黑衣暴動人士傷害,是不會令香港前進,強調要保護香港及國家安全,而香港國安法當中亦有要求要盡快就23條立法,加上至今仍有外國勢力干予香港事務,有立法的必要。

就2003年的情況,他表示將會就23條立法進行諮詢,提到03年時無成功立法,認為是因為當時無法讓市民明白到23條可帶出的正面影響,但在2019年後,大眾知道國安對於穩定及繼續日常生活的重要性,亦明白到立法所帶來的重要影響,「確保大家可以如常生活,自由開心地進行日常活動,唔需要擔心任何危機同威脅,尤其是係國家嘅安全威脅。(Will protect them and will ensure that they will go about the day to day activity freely, happily and also without worry about the security threat, particular national security threat)」

▼施政報告重點▼