施政報告︱明年立23條　李家超：19年後大眾明白國安對生活重要性

指特首李家超今日（25日）發表施政報告，當中表明會於2024年內完成《基本法》第23條立法，落實特區政府憲制責任，並會於明年內提交網絡安全立法草案。



被問到會否擔心重現2003年推行23條立法時引起的反響，李家超認為當年時無法讓市民明白到23條可帶出的正面影響，而經歷2019年反修例風波後，大眾知道國安對於穩定及繼續日常生活的重要性，又指在23條立法後可確保大家可以如常、自由開心地進行日常活動，不需要擔心任何危機及威脅。



▼10月25日 李家超公布施政報告▼



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李家超下午見記者時表示，23條立法是特區政府的憲制責任，將會下年完成23條立法。他又說，要積極對接國家通過的愛國主義教育法，現時已經開展愛國主義教育，重視國民身分認同、歷史認識，需要加大國家安全全方位教育，包括設立辦公室弘揚中華文化及兩個博物館，讓大家認識歷史。

2003年首次進動23條立法做成極大反響，有記者問到會否擔心出現同樣情況，李家超指任何政府都有責任履行憲制責任，而基本法23條立法更是過去多屆政府都無法達成的憲制責任，有必要嚴肅對待，即使推動經濟、惠及民生的同時亦不能忘記，強調如無憲法保障，社會將會陷入混亂，故會在來年就23條立法。

他續指，任何地方都會強調保護國家安全，提及2019年時出現暴動、黑暴，以及企圖的顏色革命，均危及到國家安全，形容是從「痛苦中學習」。他又感恩國安法的落實保護到國家安全，現在才可以安全地討論政策，指如果仍在2019年，仍有暴力發生，可能隨時被黑衣暴動人士傷害，是不會令香港前進，強調要保護香港及國家安全，而香港國安法當中亦有要求要盡快就23條立法，加上至今仍有外國勢力干予香港事務，有立法的必要。

就2003年的情況，他表示將會就23條立法進行諮詢，提到03年時無成功立法，認為是因為當時無法讓市民明白到23條可帶出的正面影響，但在2019年後，大眾知道國安對於穩定及繼續日常生活的重要性，亦明白到立法所帶來的重要影響，「確保大家可以如常生活，自由開心地進行日常活動，唔需要擔心任何危機同威脅，尤其是係國家嘅安全威脅。（Will protect them and will ensure that they will go about the day to day activity freely, happily and also without worry about the security threat, particular national security threat）」

▼施政報告重點▼

