促包容性小眾　葉劉：我個女唔係基　就算係都唔慚愧！

新民黨立法會議員葉劉淑儀，早前因支持舉辦同樂運動會（Gay Games）而被保守建制支持者攻擊，更有人聲稱葉劉支持同樂運動會，是因為女兒是女同性戀者。



葉劉淑儀今日（22日）在立法會會議上強調，支持同樂運動會是為要向國際表示香港是包容共融社會，又聲明女兒不是同性戀者，「就算係都唔會感覺慚愧和尷尬」。



11月4日，葉劉淑儀擔任同樂運動會主禮嘉賓，致詞時獲全場鼓掌。（資料圖片/林靄怡攝）

立法會今日起辯論《施政報告》，葉劉淑儀提出要對外說好香港故事，建議政府要多強調法治和保障人權方面的成就。她指本港在保障人權方面做大量工作，包括4條反歧視條例。

葉劉指，雖然香港未有歧視性小眾的條例，但她仍支持同樂運動會，是因為要向國際表示香港是包容共融社會，而不是因為「我個女係基（同性戀），想向各位聲明我個女唔係基」，就算她是同性戀者都不會感覺慚愧和尷尬。葉劉續指包容性小眾人士除牽涉人權考慮，亦是挽留人才的問題，眾所周知無論創意產業等行業，都有不少優秀人才是性小眾人士。

11月22日，立法會辯論施政報告，葉劉淑儀發言。（廖雁雄攝）

稱經濟復甦疲弱原因之一 是國際傳媒對香港有誤解

葉劉認為，本港經濟復甦疲弱，一大原因是國際傳媒、社會對香港有誤解，故政府要講好香港故事。她認為，向國際社會溝通除用英語外，亦應盡量用他們能夠接受的方法講，雖然大家有分歧，但都希望找到共同點，又建議舉辦更多國際會議。

另外葉劉指，有外國傳媒說較難找到政府官員做訪問，建議各位政府高級官員多和外媒互動，解釋政策特別是23條立法。