再出發大聯盟中東考察　黃英豪：阿布扎比明年組團來港辦投資論壇

香港再出發大聯盟日前組團到杜拜及阿布扎比考察。擔任團長的民建聯立法會議員黃英豪今日（27日）表示，與阿布扎比政府達成初步共識，明年起將會每年與香港輪流舉辦雙邊投資論壇，明年的論壇會率先在本港舉行。



黃英豪（中）指阿布扎比方面達成初步共識，明年會組團來港舉辦投資論壇（再出發大聯盟FB直播影片截圖）

考察團先後拜會了阿聯酋經濟部副部長、迪拜及阿布扎比的商會及投資部負責人，並與阿布扎比政府達成初步共識，明年起將會每年與香港輪流舉辦雙邊投資論壇，明年阿布札比會組團來港舉辦投資論壇，一年後則會由香港組團到當地舉行論壇。

黃英豪表示，阿布扎比對農業、金融及綠色等方面的科技都感到興趣，願意探討有否投資空間。他提到當地投資局是全球第二大的主權基金，而阿布扎比的經濟生產總值佔阿聯酋整體比例超過8成半，相對是最高。他又說迪拜港口的吞吐量全球排第10，香港排第9，期望將來能夠推動本港的跨境電子商貿。

迪拜有28個自貿區行普通法 本港律師可直接執業

考察團副團長、另一位民建聯立法會議員周浩鼎形容此行成果豐碩，了解到迪拜及阿布扎比非常歡迎香港的專業服務。迪拜有 28個自貿區實行普通法，本港執業律師可直接到當地執業，毋須再考試。

周浩鼎表示，迪拜的官員承認對香港的認知較少，香港並非中東人士的旅遊首選地點。他認為可以透過旅遊發展的模式，讓當地民眾多了解本港後再投資，建議特區政府做好雙邊旅遊。他又說根據港交所資料，香港會與部分認可交易所進行雙邊安排，但暫時未有覆蓋迪拜，關注未來能否便利迪拜方面可在香港雙邊上市，造到雙贏局面。