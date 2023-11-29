取締超劣劏房不能拖10個月研究？黃偉綸：不覺時間鬆動　需時部署

相隔5個月，立法會今天（29日）再舉行前廳交流會，討論輸入外勞、解決劏房問題等。《香港01》日前報道，市面上有劣中之劣的「複式」上下劏房，財政司副司長黃偉綸在會後回應說，如果劏房結構安全、消防安全有問題，一定不合標準，會在法律框架上「做功夫」，不認同花十個月研究劏房在時間上「好鬆動」，重申要想好過渡和後續安排。



前廳交流會討論解決劏房、長遠房屋政策等

財政司副司長黃偉綸率領勞福局局長孫玉菡、房屋局局長何永賢等出席第12次前廳交流會，舉行大約一個半小時。會上討論搶人才和企業輸入勞工、扶貧策略、解決劏房問題、打擊濫用公屋和長遠房屋政策等問題，大約舉行一個半小時。

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《香港01》報道超劣劏房 黃偉綸：會在法律框架上做功夫

《香港01》日前報道，市面上有劣中之劣的「複式」上下劏房，有議員促請政府不能再拖十個月研究劏房問題。黃偉綸回應說，如果單位安全有問題，一定不合標準，「個別的建築單位，不理是否剛才說的情況，如果建築安全和消防安全有問題，政府知道後會即刻在目前法例框架下做功夫」，又稱政府設「解決劏房工作組」調研10個月，時間急迫，「政府角度不覺得十個月時間好鬆動，立法會都多次說過，因為要訂下標準，亦要想好過渡和後續安排」，又稱如果要立法，相關建議都要考慮清楚，向特首提出建議。

何永賢：網上巡邏、「放蛇」打擊濫用公屋

打擊濫用公屋方面，房屋局局長何永賢稱當局用了很多新方法處理，例如在科技上向不同部門搜集數據、獲得很多線索，並且會在網上巡邏，甚至「放蛇」找出個案，土地註冊處亦有大數據，連接系統提供資料給局方研究，未來各方面如果有有效途徑打擊濫用公屋，都可向局方提出，強調公屋是珍貴的公共資源，會繼續打擊濫用情況。

孫玉菡：補充勞工計劃接1700份申請 涉1.9萬個職位

勞工及福利局局長孫玉菡指，議員就輸入外勞的討論氣氛熱烈，他提到自「補充勞工優化計劃」9月起接受申請以來，已收到約1700份申請，涉及1.9萬個職位，主要涉及飲食、零售和保安行業，強調政府會確保本地勞工優先就業，並會把好關。

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會上討論定義劣質劏房 鄭泳舜冀有序取締

《香港01》日前報道，市面上有劣中之劣的「複式」上下劏房，民建聯立法會議員鄭泳舜亦有在會上與政府討論如何定義劣質劏房，包括考慮人均面積等，以及如何有序取締劏房。他說，劏房租管一環扣一環，希望日後可以加強執法，更好保障居民，會繼續跟進劏房問題。

顏汶羽倡評估外勞計劃成效

民建聯立法會議員顏汶羽在會上討論輸入外勞計劃，建議每個季度失業率等是否能把外勞部分分開計算，讓市民知道就輸入外勞對本地市場的影響。

顏汶羽說，過去民建聯收到意見指，現時統計處行業的工資中位數被低估，變相外勞人工競爭力比較大，希望勞褔局可以正視和改善數據。另外，他希望局方盡快公布措施幫助本地市場轉型升級，和內地建立培訓基地，勞工先在內地培訓再來港工作。