劣質劏房｜取締需與公營房屋供應配合　何永賢：適當時機大刀闊斧

《施政報告》中提出成立「解決劣質劏房問題工作組」，房屋局局長何永賢今日（29日）在立法會大會上表示，工作組就訂立劏房最低標準暫傾向要考慮包括樓宇安全、消防、衞生要求、居住面積等。不過，何永賢重申，劏房問題涉一籃子因素，亦有其社會功能，強調「拿捏恰當十分重要」，重申政府會小心安排執法時機及取締劣質劏房的優次，直言政府會在適當時機作出大刀闊斧的舉措。



今日的立法會除前廳交流會有觸及劏房問題，民建聯議員鄭泳舜也提出口頭質詢，要求政府交代取締劣質劏房的時間表。

何永賢表示，政府已覓得足夠的土地以滿足未來十年的房屋供應，解決劏房問題工作組工作剛開始，需與不同持份者商討取締劣質劏房的方案。

何永賢：政府已覓得足夠土地建屋

何永賢重申，劏房問題關乎數以萬計家庭，政府要踏實周詳計劃，強調政府的大原則是不讓住戶流離失所，當解決劏房工作開始時，政府會有合理時間讓劏房業主矯正不符合相關標準的劏房，以及與租客商討安適遷出安排，重申取締劣質劏房的工作要小心安排執法時機及優次，直言：「政府已有足夠土地，供應41萬個公營房屋單位，可供應未來十年住屋需求，屆時政府可考慮大刀闊斧的舉措，取締不合適劏房」。

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至於釐定劏房最低標準，她指工作小組暫時傾向，考慮因素包括樓宇安全、消防、衞生要求、居住面積，又指社會討論有涉及劏房設施、樓底高度等，強調工作組對劏房最低標準的項目持開放態度。何永賢重申，政府取締不合適劏房時要考慮一籃子因素，分間單位有一定社會功能，拿捏合當十分重要，又指劏房問題錯綜複雜，重申政府有決心解決，「房屋供應充足時，就令政府有契機、底氣，取締劣質劏房。」

政府透過業主申報掌握劏房戶數據

政府又如何掌握劏房戶具體數據，何永賢則指，業主須在「規管租賃」包括首期租賃和次期租賃的租期開始後的60日內，向差估署以表格AR2提交租賃通知書，她指現時分間單位中，有97.7%分間房間，其餘2.3%為板間房、天台屋、平台屋、床位、太空倉。

不過，鄭泳舜指，現時全港有11萬名劏房戶，只收到2萬3千多份租賃通知書，有8萬劏房戶未受保障，業主視法律如無物，詢問當局有何對策。何永賢表示，相關工作須持之以恆，透露現時有28宗檢控、等待聆訊的有26宗、588宗調查中，徵詢律政司的個案有71宗，「大家知道工作要持續做，相信大家未來會看到成績。」

經民聯林健鋒表示，現時只少有三成劏房單位不符合標準，相信政府作出取締劣質劏房行動後，租戶便要遷出，業主便會借機裝修後加租，擔心租戶因負擔不起新租金而流離失所，詢問政府會如何安置那租戶。

何永賢重申，取締劣質劏房的時間表與公營房屋供應量十分關切，強調要考慮優次，兩者的步調要配合，提醒不能心急。