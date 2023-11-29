政壇諸事町｜卓亦謙奪金馬獎獲副司長爸爸讚叻　卓永興非暴躁嚴父

政務司副司長卓永興的兒子卓亦謙，憑執導的電影《年少日記》奪得台灣金馬獎「最佳新導演」。卓亦謙說獲副司長爸爸讚叻仔，又稱父親不似戲中鄭中基的暴躁嚴父角色，透露父母完全沒阻止他讀電影，並且支持他拍電影。



金馬獎「最佳新導演」得獎者為《年少日記》導演卓亦謙。（金馬獎直播截圖）

政務司副司長卓永興子 奪金馬獎「最佳新導演」

導演卓亦謙憑《年少日記》奪得今屆台灣金馬獎「最佳新導演」，亦獲得「觀眾票選最佳影片」獎。他的爸爸卓永興在頒獎禮前表示，作為父母，兒子有自己喜歡的工作，「我十分高興，希望他繼續努力，活出自己的一片天」。

爾冬陞監製及卓亦謙導演，手執「觀眾票選最佳影片」及「最佳新導演」兩大獎項，跟傳媒見面。（許育民攝）

卓亦謙稱獲爸爸卓永興讚「叻仔、Proud of You」

卓亦謙被問到爸爸卓永興為高官，會否感到壓力？卓亦謙說父母都是傳統型，今次獲得金馬獎「最佳新導演」，爸爸亦有恭喜他，不過笑言父母祝福都不是那麼有創意，「都係話Proud of You（為你感到驕傲）！叻仔！」，不過爸爸有觀看《年少日記》，亦有讚揚演員、剪接、音樂等各樣都很好。

《年少日記》監製爾冬陞與導演卓亦謙，於首映禮上接受訪問。（陳順禎攝）

爸爸卓永興是傳統父親 惟沒阻止他讀電影

被問到《年少日記》的角色有沒有他童年的影子，卓亦謙說香港讀書壓力一向很大，爸爸卓永興都是傳統的，「可能你同佢講話，我第時要做個畫家、設計師，佢哋都會覺得，『咦得唔得㗎咁樣』」。他稱，《年少日記》放大了很多事情，不過有朋友遭遇如戲中一樣，但自己不「Exactly（確切）」是這樣，透露父母完全沒阻止他讀電影，並且支持他拍電影。

戲中暴躁嚴父是否爸爸影子？卓亦謙：佢無咁嚴嘅

至於《年少日記》中飾演精英主義、性格暴躁嚴父的鄭中基，有沒有爸爸卓永興的影子，卓亦謙說「佢無咁嚴嘅」，資料搜集期間聽過更多嚴重例子，例如綁著小朋友打，「甚至會揪起個小朋友打都有」。