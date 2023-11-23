年少日記專訪｜鄭中基演躁爸有段故　卓亦謙：他很了解什麼是悲傷

《年少日記》入圍本屆金馬獎5項大獎，導演卓亦謙與男主角盧鎮業昨（22）一同出席媒體茶敘，導演帶著陪他一起長大、在片中有亮相的河馬玩偶一起受訪，畫面非常可愛；該片聚焦青少年的成長創傷，11歲童星黃梓樂精湛演技也讓他入圍最佳男配角，問及會不會一起走紅毯？導演笑說：「黃梓樂超級聰明又成熟，根本是個小大人，應該自己走也可以。」有什麼特別像小大人的行為？導演表示舉例有次拍完一場情緒戲，鄭中基打黃梓樂巴掌，下戲立刻關心跟道歉，但黃梓樂則完全不在意，擺擺手說：「哎呀，都是工作，OK啦！」還有一次鄭中基擔心他冷，要他穿室內拖別赤腳，黃梓樂竟說：「不行，收音會收到。」表現相當超齡。



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影歌雙棲巨星鄭中基在片中飾演暴躁嚴父，對兩個兒子態度不同，對學習力比較差的哥哥沒好臉色，還會拳打腳踢，其實私底下的他是暖爸一枚，收工就立刻衝回家抱孩子，戲外也很關心黃梓樂，卓亦謙坦言，所以要演這種不愛孩子的爸爸，讓鄭中基很辛苦，至於為什麼會找他演出？導演透露以前曾在香港電影金像獎當打字小弟，幫鄭中基寫致詞稿，雖然當時不熟，但很高興能和他合作，自己也是從小看鄭中基的喜劇：「我覺得喜劇難度最高，能夠演喜劇的人，一定也很了解什麼是悲傷，像占基利、羅賓威廉斯，我一直在想有誰也是這種風格，就想到鄭中基，後來遞本給他，他很快就答應來演。」

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卓亦謙因好友自殺離世寫下這個劇本，問及是否拍完電影有放下？他感性表示：「我曾經以為拍了以後我會比較釋懷，可以放下朋友的事情，但拍的過程中我才知道，我沒有釋懷，也可能永遠不會放下，怎麼可能會忘記？每次說他的事情還是會心痛，但我為什麼要忘記？對我來說，這是能夠好好記住他的方式。」

至於哪一場戲最難？盧鎮業透露有一場戲是飾演鄭中基秘書的梁雍婷拿錄音帶給他：「我對爸爸十幾年的記憶都是他是惡魔，不知道他心中其實有哥哥存在，所以當下很衝擊，但在秘書面前又不能哭，那場戲非常壓抑，導演一喊卡，我幾乎是用奧運選手的速度跑走。」卓亦謙也附和：「他跑的速度快到讓旁邊的簾子都飛起來，我後來也跟著他跑過去，結果看到他在辦公室的角落哭到崩潰，真是辛苦了，但我也只能給他一個擁抱，沒辦法說出任何一個字。」

卓亦謙和盧鎮業其實是大學學長學弟，認識將近16年，卓亦謙有什麼心事都跟盧鎮業說，形容他大學時期就像個老師：「他很溫柔、細膩，有他在就會很放心。」問及拍攝時有沒有哪場戲拍到哭？盧鎮業爆料：「他每天都哭呀，每天現場工作人員都會問『今天導演哭了沒！』其實2人是常常一起哭；至於是否已給家人看過電影，卓亦謙表示小6歲的妹妹看完，有跟他深聊，兄妹感情變更好：「我們認識30幾年，才終於比較熟悉彼此。」至於盧鎮業則是爸媽都看了首映，傳訊息給他讚他演得好、很感人，至於近年有沒有打算和女友廖子妤結婚？盧鎮業直言現階段先以工作為主。

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