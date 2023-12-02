區選｜公務員事務局推撐區選手機貼圖　稱方便市民「撳個掣」宣傳

區議會選舉投票日在即，政府多次呼籲市民及公務員投票。公務員事務局局長楊何蓓茵今日（2日）在Facebook表示，局方為進一步宣傳區選投票的信息，推出一套共10款圖案的WeChat、WhatsApp 訊息靜態貼圖供市民下載，並呼籲公務員及市民在投票日履行公民責任。



公務員事務局推出WhatsApp、WeChat手機貼圖宣傳區議會選舉。（楊何蓓茵FB）

楊何蓓茵表示，區議會選舉倒數不足10天，為了進一步宣傳1210區選齊投票，局方推出一套共10款圖案的WeChat、WhatsApp 訊息靜態貼圖，讓大家隨時隨地「撳個掣」就可以使用並廣傳，呼籲下載貼圖，團結同心傳遞區選齊投票的訊息。

再次呼籲公務員投票

她表示，無論是投票日前夕，抑或投票日當天，手機貼圖都適用，舉例指未來數天可用「1210 區選齊投票，共建美好社區」和「一人一票投一人」貼圖，提醒身邊的家人朋友於12月10日投票日，地方選區只須投選一人。

至於公務員同事則可用「公務員團結同心撐區選」和「公務員齊投票」貼圖，提醒大家以身作則，投票履行公民責任；1210投票前一日，可以溫馨提示，使用「盡公民責任，明日去投票」貼圖；至於1210投票日當天，就可用「我投咗票啦，你投咗未？」、「早投早安心」、「同埋家人齊投票」等貼圖。