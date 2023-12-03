環球政經變化對香港影響大　陳茂波：香港須開拓新市場增市場韌性

撰文：文睿
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財政司司長陳茂波表示，外圍政經局面變化對香港影響巨大，須努力尋找新夥伴，開拓新市場，增強經濟和金融市場的韌性，而據世界經濟論壇預測，東盟將於2030年成為全球第四大經濟體，故香港將竭力拓展與亞洲、中東夥伴的關係，吸引新資金。

陳茂波出席亞洲首隻沙特阿拉伯ETF在港掛牌上市儀式。（網誌圖片）

陳茂波料香港和中東的合作更廣闊

陳茂波今日（3日）發表網誌表示，環球政經局面錯綜複雜，香港作爲細小、全開放、外向型的經濟體，外圍變化影響巨大，必須努力尋找新夥伴，開拓新市場，增強經濟和金融市場的韌性。陳茂波舉例指，上周亞洲首隻沙特阿拉伯交易所買賣基金（ETF）在港掛牌上市，標誌香港與中東加強資金雙向流動的新里程，突顯香港在「一帶一路」資金融通中的關鍵作用，預期香港和中東的合作會更廣闊，資金、人才、資訊的雙向流動會更深更廣。

周四起一連兩日舉行首屆「PRIORITY 亞洲峰會」

陳茂波又提到沙特阿拉伯未來投資倡議研究所，本周四及五在香港舉行首屆「PRIORITY 亞洲峰會」，邀請沙特政府和主權基金代表到港出席，匯聚世界各地的政商、金融領袖和投資者，共同探討亞洲快速的城市化和數字轉型步伐，以及亞洲如何推動影響未來的全球大趨勢，峰會首次移師亞洲並選址香港，別具意義，象徵香港聯通中東和亞洲兩個地區的重要地位。

世界經濟論壇預測東盟到2030年就會取代德國，成為全球第四大經濟體，中東地區將成為強大發展動力的來源。陳茂波認為，中東國家近年意識到有必要分散投資，推動投資類別更多元化，香港作為聯通內地、亞洲以至世界資本市場的重要樞紐，成為中東國家部署投資的理想選擇。

上周，在京港合作會議第五次會議上代表特區政府簽署會議備忘錄。（網誌圖片）

香港與北京交易所加強綠色金融、金融科技和人才交流合作

陳茂波亦提到港府正不斷增強與各省市的交流聯繫，抓住内地機遇，如上周在京港合作會議簽署「深化金融業發展的合作備忘錄」，今年6月港交所亦已跟北京交易所簽署了合作備忘錄等，兩地交易所會進一步加強在綠色金融、金融科技和人才交流等方面的合作。

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