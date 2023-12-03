區議會選舉｜部門須記錄公僕離開崗位投票時間　訛稱投票會被處分

下周日是區議會選舉投票日，當局要求政府部門主管制定時間表，記錄投票日所有要離開工作崗位去投票的公僕資料，如果利用今次便利安排但非去投票，會被紀律處分。此外，部門主管可「適當判斷」容許公僕乘的士方便投票，政府會全數發還的士費。



訂時間表記錄離開崗位投票人員資料 有紀律處分安排

當局向部門發信，提到按公務員事務局指引，部門必須容許投票當天上班並需要投票的人員，離開工作崗位到所屬投票站投票，提醒部門主管於投票前三天，即12月7日星期四，訂定時間表彈性安排同事於當值時間內分批投票，包括提早離開辦公室去投票，或投票後才返回辦公室，並於投票日後4天，即12月14日或之前將實際離開工作崗位的時間表交回作記錄，時間表需妥善保存，若有需要部門會作內部檢查之用。

信中又稱今次便利上班公務員投票措施屬特別安排，「若有同事於上述安排下離開工作崗位，而非前往所屬投票站投票，會被紀律處分」。

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主管「適當判斷」容許乘的士便利投票 的士費全數發還

信中列明，政府人員可以全數發還往返辦公室和所屬投票站的交通費用，包括的士，惟主管核實遞交發還的士費用申請時，需作出「適當判斷」，並確認乘坐的士是當時最合適的交通工具，便利人員前往投票站。

政務司司長陳國基早前表明，公務員要以身作則， 讓市民知道投票的重要性，投票日上班的公務員可先投票再返回崗位，有需要的話甚至可以報銷的士費，鼓勵積極投票。