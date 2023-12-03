區議會選舉｜謝偉俊拖白姐姐撐灣仔候選人　稱敢言聲音買少見少

區議會選舉最後衝刺，選委界立法會議員謝偉俊偕79歲的白韻琴（白姐姐）到灣仔，為當區獨立候選人李碧儀助選。謝偉俊說現時敢言聲音「買少見少」，強調獨立候選人無「鐵票」，呼籲選民積極投票。李碧儀斥有人不懷好意屢傳她「夠票」，不過她預料自己可取得七至八千選票，有信心當選。



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謝偉俊稱獨立敢言聲音買少見少

謝偉俊今日（3日）偕白姐姐出席李碧儀巴士巡遊造勢，他表示，獨立人士無所謂「鐵票」、「夠票」，稱「票票都喺空氣中攞返嚟，好辛苦咁爭取返嚟」。他認為現時更需要獨立、非政黨聲音，「因為議會，立法會又好、區議會又好，獨立嘅聲音、敢言嘅聲音係買少見少」。除了李碧儀，謝偉俊亦支持同區的自由黨候選人宋芝齡。

灣仔區直選候選人李碧儀舉行巴士巡遊造勢，獲選委界立法會議員謝偉俊、白韻琴及灣仔區議會前主席林貝聿嘉站台支持。（鄭子峰攝）

林貝聿嘉撐場稱政壇退下來都感非常放心

同樣現身撐場的前立法局議員、灣仔區議會前主席林貝聿嘉稱，自己離開政壇多年，如果李碧儀接班，她退下來都非常放心。

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李碧儀稱有信心當選 社署資助送長者投票沒影響選情

對於被指「夠票」，李碧儀感到奇怪，「選舉從來都唔會夠票，從來都希望爭取最多嘅票，所以我都希望市民唔好相信呢啲嘅傳言，最後呢個禮拜都會努力爭取選民嘅支持」。儘管如此，李碧儀說仍有信心當選，預料可取得七至八千張選票。

她又稱，社署資助長者中心接送有需要的長者往返投票站，相信不會令原本支持她的人轉投政黨，重申以往地區工作認識了不少長者，亦在社區默默耕耘數十年，解決居民問題，有信心過往支持她的居民會繼續支持她。她說會守住灣仔西票源，同時開拓區內新票源。

灣仔區直選的候選人有自由黨宋芝齡、民建聯穆家駿、獨立李碧儀、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉。

區議會選舉2023已報名參選人名單

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