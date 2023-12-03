區議會選舉｜民建聯灣仔告急　曾鈺成：有人覺得選咩人都問題不大

區議會選舉進入倒數階段，灣仔區候選人穆家駿再宣告選情告急，民建聯會務顧問、立法會前主席曾鈺成解釋，因為擔心選民不願投票，「有市民話今屆啲候選人無反對嘅理由」，故不投票，亦有人認為今次選舉沒反對派，選什麼人問題都不大，影響投票率。



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沒反對派出選影響投票率 曾鈺成：有人覺得選什麼人都問題不大

灣仔區直選5人爭2席，競爭尤其激烈，代表民建聯出戰灣仔區直選的穆家駿，今日（3日）再獲多名元老、黨內高層站台造勢，距離區選還有一周，已宣布「選情告急」。有份出席的黨內元老曾鈺成表示，灣仔區中有很多選民都支持民建聯，解釋選情告急是因為擔心選民不願投票，「有啲選民誤以為民建聯夠票，又有市民話今屆啲候選人無反對嘅理由」故不投票。他又說，今次選舉沒反對派，或有人覺得選什麼人問題都不大，影響投票率，呼籲選民一定要投票。

陳克勤冀社署資助送長者去投票措施恒常化

民建聯主席陳克勤被問到灣仔區選情，是否該黨數一數二危急時僅表示，灣仔屬重點支援的選區，稱有不少選民認為選情「可預計」，擔心「如果人人都咁諗，選情就會更緊急」，餘下一星期將「洗多幾棟樓、擺多幾個街站，打多十個八個電話」為穆家駿拉票。

對於社署將向長者地區中心、長者鄰舍中心及長者活動中心提供一筆過2萬元津貼，提供便利投票措施，包括安排交通及人手接送有需要長者往返票站，陳克勤表示樂見政府「千方百計」鼓勵市民投票，指以往有不少鄉村、偏遠地區的選民反映票站地點不方便，認為社署有「突破性做法」是好事，倘是次措施見效，期望政府可將此改為恒常化。

民建聯會務顧問、全國人大常委李慧琼形容，穆家駿是年輕、專業、有能力，希望選民支持。民建聯立法會議員梁熙表示，今次選情「非常緊迫」，希望讓穆家駿和民建聯重返區議會，讓議會理性、為民。

灣仔區直選的候選人有自由黨宋芝齡、民建聯穆家駿、獨立李碧儀、新民黨黃守東、無申報政治聯繫李文偉。

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