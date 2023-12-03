陳國基：沒機制監督或懲處不投票公務員　斥假消息交執法部門跟進

距離區議會選舉投票尚餘一星期，政務司司長陳國基今日（3日）表示，政府是鼓勵公務員投票，不是要監督公務員投票，亦不會懲罰沒投票的公務員，批評有人以這些說法挑撥離間，製造假消息、假新聞，他會轉交執法部門跟進。他又稱，會為外出投票的公務員提供車費申報，又要求政府外判商安排員工有時間去投票。

至於為院舍提供投票交通安排並無違法，他強調不會要求長者投或不投哪個候選人。



行政長官李家超今日（3日）出席公務員齊撐區選家庭日。多名司局長出席。（政府新聞處）

強調公務員上下一心非常團結

陳國基出席「公務員齊撐區選家庭日」活動後會見傳媒，讚揚安排今日活動的公僕團體辦得非常好，場內氣氛熾熱，開心看到公務員團體上下一心、非常團結，他留意到網上有假消息指，公務員若不投票便會有懲處，是違法。他強調，這些是假消息，首先是挑撥離間，令人以為公務員團體並不團結，第二是在破壞香港，對於這些軟對抗是要小心，他會轉交執法部門跟進，重申公務員非常團結，沒受假消息影響。

被問及即使不懲罰沒投票的公務員，是否會影響他們升職時，陳國基重申，公務員有雙重責任，一是公民責任，二是區選乃政府非常重要的工作，作為公務員當然要支持政府的工作，強調不會跟著公務員要去投票，即使是因為身體不舒服而不能投票都不會有懲處，只是鼓勵和希望每一個公務員去投票。

我哋無可能跟住每一個公務員，去睇佢有冇去投票，唔投票嘅人都有特別嘅原因，例如嗰日唔舒服，或有咩特別原因可能會投唔到票，咁我哋並無話有咩懲處，並無呢個情況，更加唔會話影響升職，係唔會有咁的情況。 政務司司長陳國基

「完善地區治理 共創美好社區」研討會，陳國基重申不能單靠投票率來決定制度是否成功。（資料圖片/盧翊銘攝）

鼓勵外判商讓員工投票

他又表示，對於所有部門的公務員，及外判商員工，都要求他們但凡在區選當天上班的人員，都安排時間讓他們出外投票，投票是很重要，不可以因為工作而不投票。所以公務員如要坐的士往返投票，都可以申報車費開支。他重申，沒有機制監督公務員是否投票，亦相信沒有公務員為此感到壓力。

我哋並沒有一個機制去監督佢哋（公務員）投票，亦無一個機制懲罰佢哋唔投票，係無呢樣嘢。正正因為有呢個誤解，在網上，有呢啲咁嘅假消息、假新聞成日出嚟，希望分化我哋公務員團體，令佢哋有壓力，我相信你去問下啲公務員有冇壓力呢？我相信佢無乜壓力嘅，我哋唔會跟住佢，每一個人去唔去投票。 政務司司長陳國基

接載院舍安排 不提供投票人選

至於社會福利署為院舍提供津貼以安排院友出外投票，陳國基表示，由於機構租車構成使費，所以提供津貼。他強調，這個接載安排，不會叫長者去投票給誰，或不投票給誰，鼓勵人去投票並不犯法，但拉票則是候選人自己做，政府只是提供方便讓選民去投票。