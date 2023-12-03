李家超：開展23條立法準備　林定國：國安威脅令美滿生活淪鏡中花

撰文：文睿
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行政長官李家超說，政府已開展《基本法》23條立法的準備工作，明年完成立法，稱23條將與《香港國安法》連結起來，建立有效的國安法律系統。律政司司長林定國說要深刻銘記如果國家安全受威脅，安居樂業、幸福美滿的生活，只會是「鏡中花、水中月」。

特首李家超今早（3日）出席活動時視像致辭時說，政府已開始就《基本法》第23條立法的準備工作，明年完成立法。（政府新聞網影片截圖）

李家超：政府已開展23條立法準備　明年完成立法

李家超今早（3日）在「全港學界國家安全常識挑戰賽」啟動禮上透過視像致辭，提到《基本法》第23條規定，特區應自行立法禁止危害國家安全的行為和活動。李家超指，為落實香港特區維護國家安全的憲制責任，政府已開展23條立法的準備工作，明年完成立法。他說23條與《香港國安法》連結起來，建立有效的國安法律系統，完善維護國家安全的法律制度和執行機制。他期望愛護香港這個共同家園的朋友、老師和同學，都應該全力支持這項立法工作，履行特區的憲制責任，以及維護國家安全的公民責任和義務。

林定國。(法律周節目截圖)

林定國：若國家安全受威脅　美滿生活只是鏡中花、水中月

出席同一活動的律政司司長林定國致辭時說，培養市民大眾自覺維護國家安全是一項重大挑戰，「不希望大家因其他人的惡意抹黑或攻擊，對《香港國安法》存有誤解，或是因為害怕受法律制裁，才遵守維護國家安全的法律」。他希望每個人都能清楚了解國家安全是安邦定國的基石，是人民美好生活的保障，尊重和遵守國安法律，不單是法律責任，亦是應有之義。林定國說要深刻銘記，若國家安全受威脅，安居樂業、幸福美滿的生活，只會是鏡中花、水中月。

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