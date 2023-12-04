周庭棄保潛逃｜港府稱依法追捕　勸喻回頭是岸　否則後悔莫及

前香港眾志成員周庭昨日（3日）於社交網站宣布，已前往加拿大就讀碩士課程，不不會就《港區國安法》案件回港向警方報道。特區政府今晚（4日）發表聲明，稱區政府會全力依法追捕，追究到底，重申任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責，逃犯除非自首，否則會被終身追捕，勸喻周庭回頭是岸。



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​嚴厲譴責畏罪潛逃羞恥 誠信徹底破產

港府今晚發新聞稿稱是「嚴正聲明」，指因涉嫌違反「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」被警務處國家安全處拘捕的周庭，公然於社交媒體表示將棄保潛逃，罔顧法紀，特區政府會全力依法追捕，並嚴厲譴責這畏罪潛逃的羞恥行為。

港府表示，周庭公然表示將無視警務處的保釋條件，誠信徹底破產，亦從沒認真面對其涉嫌違反法紀的所作所為，試圖逃避法律後果，「無論她以何種借口堆砌或嘗試欺騙同情，均無法遮掩其虛偽的羞耻行為，以及目無法紀的本質。」

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勸周自首：否則會被終身追捕

當局指危害國家安全是極度嚴重的罪行，政府會全力打擊，追究到底，重申任何逃犯都不要妄想潛逃離港就可以逃避刑責，「逃犯除非自首，否則會被終身追捕。」聲明指，政府勸喻周庭回頭是岸，與警方合作，為自己的行為負責，改過自新，否則將泥足深陷，後悔莫及。