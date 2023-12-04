周庭棄保潛逃｜張欣宇不點名指：出賣承諾騙取苟安　已然令人不屑

前香港眾志成員周庭9月中前往加拿大就讀碩士課程，昨晚（3日）於社交網站宣布不會就《港區國安法》案件回港向警方報到，棄保潛逃。



一直有協助反修例事件被捕年輕人的立法會議員張欣宇，今晚（4日）在Facebook撰文，不點名指出，「有些人選了一條絕路，但後果自負，至少是個人物。有些人用欺騙手段，出賣承諾騙取苟安，已然令人不屑」。他指此事過後，對數以千計仍有案在身的人來說，將會有怎樣的影響，無從評價。



張欣宇今色在Facebook發出題為《吸盡眼球，然後呢？》的帖文，他說個人對這件事的看法非常簡單：「對於誠信根本有問題的人，無論其所言如何，都只能打個巨大的問號。無憑無證無誠信之下，有些事誰又知道到底如何發生？」

張表示，世界本是多元，總有各種各樣的人，「有些人選了一條絕路，但後果自負，至少是個人物。有些人用欺騙手段，出賣承諾騙取苟安，已然令人不屑。但誠信破產之餘，還想再自製光環，代價卻全由他人支付，只可謂毫無底線。」

張欣宇續說，留在香港的人仍然很多，也總會有為數不少的人有朝一日因為種種原因計劃歸來，而此事過後，「對數以千計仍有案在身的人來說，將會有怎樣的影響，無從評價。」他表示，各方有心人過往的努力和當局艱難建立的信任，「會否付諸東流，也不是我們還在乎還關心的人能够控制，只能坦然面對。 」