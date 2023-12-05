周庭棄保｜鄧炳強斥出賣誠信、製造光環　避談曾否要求回內地

前香港眾志副秘書長周庭離港赴加拿大讀書，宣布棄保不回港就國安案向警方報到，透露曾被警方國安處要求返深圳參觀一天才獲發還護照。保安局局長鄧炳強今天（5日）譴責周庭，稱警方希望寬大處理事件，可惜周庭出賣誠信，製造光環，批評可能影響真心悔改的人重新做人，沒正面回應曾否要求周庭回內地。



周庭赴加拿大讀書棄保 稱被要求到深圳參觀才獲發還護照

周庭前晚（3日）在Instagram宣布，9月已經離港赴加拿大讀書，原定本月要就國安案件向警方報到，但她決定棄保不回港。她又說向警方國安處申請前住加拿大讀書時，對方反提出如果她想取回護照出境，要先與國安處人員回深圳參觀一天，期間參觀改革開放展覽，了解內地及共產黨發展，亦到騰訊總部了解科技發展，到離港前一日，獲發還護照。

李家超斥寬大處理換來瞞騙 欺騙同情 拒談要求回內地

行政長官李家超今天（5日）出席行政會議前，被問到警方要求周庭回內地的指控是否屬實，他說不評論個案細節，「相關資料會否用來做證據，留待執法部門」，稱警方嘗試寬大處理但換來瞞騙。至於會否收緊其他被捕人保釋條件，李家超稱警隊會總結經驗有效維護國家安全。李家超斥逃犯嘗試自我製造光環，行為可恥，警方嘗試寬大處理但換來瞞騙，最失望是被欺騙的人員，警隊會總結經驗有效維護國家安全，打擊外部勢力對港威脅。

鄧炳強譴責周庭出賣誠信 避談曾否要求回內地

保安局局長鄧炳強下午到立法會出席保安事務委員會會議，討論修訂《消防安全 (建築物)條例》提升舊式建築物的消防安全，會後被傳媒追問周庭索取護照前要先回內地的說法是否屬實。

鄧炳強指就周庭事件，警方希望寬大處理，可惜她再一次出賣誠信，還企圖以其他事情開脫，以及為自己製造光環，對此行為表示譴責。另外，鄧炳強稱行為可能影響其他真心悔改重新做人的人，對此行為再次予以譴責，沒正面回應曾否要求周庭回內地。