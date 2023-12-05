周庭棄保｜李家超斥寬大處理換來瞞騙　欺騙同情　拒談要求回內地

前香港眾志副秘書長周庭離港赴加拿大讀書，宣布棄保不就國安案件向警方報到，並稱獲發還護照條件是應警方要求返深圳參觀。行政長官李家超被問到警方要求周庭回內地的指控是否屬實，他說不評論個案細節，「相關資料會否用來做證據，留待執法部門」，稱警方嘗試寬大處理但換來瞞騙。至於會否收緊其他被捕人保釋條件，李家超稱警隊會總結經驗有效維護國家安全。



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周庭9月中前往加拿大就讀碩士課程，前日（3日）於社交網站宣布棄保，不會就《港區國安法》案件回港向警方報到。特首李家超今日（5日）在行政會議前見記者，被問及周庭稱被警方國安處要求到深圳才獲發還護照一事是否屬實，是基於甚麼法例要求她去深圳，以及會否收緊其他被捕人士的保釋條件。

拒談要求回內地 李家超：資料會否成證據，留待執法部門

李家超指會全力追捕逃犯，稱逃犯涉勾結外國勢力，警方會全力追補，任何逃犯除非自首，否則終身追捕。他不評論個案細節，稱「當我哋追捕咗任何逃犯後，相關資料會否用來做證據，留待執法部門」。他斥逃犯嘗試自我製造光環，行為可恥，警方嘗試寬大處理但換來瞞騙，最失望是被欺騙的人員，警隊會總結經驗有效維護國家安全，打擊外部勢力對港威脅。

李家超斥周庭砌詞搵藉口欺騙同情 背信棄義

他又稱，有港人低估外部勢力對港的威脅，今次逃犯涉勾結外國勢力危害國安，犯罪人已經變成外國代理人，本質背信棄義，呼籲市民不能忽略外國勢力為自身政治利益、沒有停止干涉香港。他形容逃犯出賣誠信，砌詞搵藉口欺騙同情，強調「2019年黑暴傷口好咗但痛得很厲害、痛得難以入睡，不能忘記痛楚」，下年要完成基本法23條立法，確保23條法例與香港國安法聯繫、成為堅實的國安體系。

李家超其後再被問到周庭被要求回深圳的說法，李家超指，她已棄保和離開香港，警方將追捕逮捕，不打算談論案件的細節，因為有機會成為案件的證據。他呼籲市民不能忽略外國勢力，強調外國勢力沒有停止干涉香港。