區議會選舉｜提3準則挑選區議員　李家超：不搞「雜音政治」

區議會選舉周日（10日）舉行，行政長官李家超指選民可以按三個準則從中選優，包括候選人對該區的熟悉程度，「好似湊仔咁」有熱誠改善社區、勤力和思想統一不再搞「雜音政治」。其中，勤力一項，他更以自己為例稱希望一天可以有48小時，讓他能做雙倍工作。



他再指社會上仍有軟對抗，故意指政府只重視某一點，例如只重視國家安全而不管其他的說法是：「荒謬」。



李家超教選民以三準則挑選區議員（港台節目影片截圖）

李家超在港台電視節目《盤點政策》談到如何在選舉中從中選優時，提出三個準則，留意候選人對該區的熟悉程度，是否有熱誠和主動性找出問題和提出改善建議、第二則是勤力，並以自己為例，指一天只有24小時並不足夠、和希望大家統一思想，一心為社區不再搞「雜音政治」。

佢對嗰區嘅關心度，所以對區的認識是重要的，（湊仔咁？）係嘞。你有種熱誠，你住喺度梗係想佢好，梗係有主動性。第二呢要勤力，好緊要，因為我哋追時間追結果，每日廿四小時真係唔夠，我永遠都話若有第一個願望可以達成，係每日有48小時，等我可以做雙倍工作，勤力係搵問題，反映問題同最好提建議。第三，思想要統一，為社區服務，唔再搞雜音政治。 行政長官李家超

另外，李家超指社會上仍可能出現一些軟對抗，故意說成政府只重視某一點，例如只重視國家安全而不管其他，他直斥相關的說法：「荒謬」。他指出，有政策是有關國家安全，但絕大部分政策都不是有關國家安全，希望大家客觀點，自行評價。

我都話我地政府包括個人都有盲點，你去話我哋聽邊啲做得好啲，我以結果為相標，我擁抱你𠻹。 行政長官李家超

李家超強調，有些對政府的批評十分正確，政府很積極亦很認真對待。但有人假借一些民生問題，例如經濟或土地房屋等，令人不容易察覺，但要知背景，仍有人刻意針對國家發展，刻意令你不成功，甚至針對個人或行業提出制裁等。

他指，有人以前插手過香港，大家要警覺， 正如國務院港澳辦主任夏寶龍曾指充滿迷惑性，即係呢班人「好迷惑，就好似2019年佢哋好迷惑，講出嚟好似好大道理，但其實原來係歪理。」

李家超又指出，公務員都很盡心盡力，亦很主動，滿足政策要求。他舉例，《施政報告》內很多政策都由公務員提出，例如希望協助一些家庭作出生育的決定，就有公務員提出相關措施。

李家超認為，政策要做好，亦要有長遠發展空間，要將政策視為自己的子女一樣。